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الرئيسية | رياضة | ثلاثة أسباب تؤجل اعتماد "فار" في الدوري المغربي

ثلاثة أسباب تؤجل اعتماد "فار" في الدوري المغربي

ثلاثة أسباب تؤجل اعتماد "فار" في الدوري المغربي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 08:40

انطلقت، نهاية الأسبوع المنصرم، منافسات الدوري الاحترافي دون أن تعرف تقنية "حكم الفيديو" طريقها إلى الملاعب الوطنية بعد أن كان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أكد، في لقاء خصص لدراسة إشكاليات التحكيم في يونيو الماضي، أن بطولة هذا الموسم لن تنطلق بدون "فار"؛ وهو الشيء الذي لم يتم.

وتتلخص أسباب عدم اعتماد تقنية "حكم الفيديو" في الملاعب الوطنية، منذ المباريات الأولى، في ثلاثة أسباب رئيسية؛ منها انشغال أجهزة الجامعة والشركة الفائزة بصفقة "الفار" بنهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بمصر، إضافة إلى الشروط الصارمة التي فرضها المجلس الدولي لكرة القدم، دون إغفال حاجة الحكام المغاربة لتكوين معمق في التقنية الجديدة.

الانشغال بنهائيات "الكان"

تسبب انشغال مختلف أجهزة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمشاركة المنتخب المغربي في نهائيات "كان مصر"، بما فيها أجهزة التحكيم، في تأخير البدء في التحضير للموسم الكروي الحالي، خصوصا في الشق المتعلق باعتماد تقنية "الفار" والمشاورات المرتبطة بالمجلس الدولي للعبة (البورد).

وأسهم أيضا التزام الشركة الإسبانية الفائزة بصفقة "فار البطولة" بالإشراف على مباريات كأس إفريقيا في تأجيل الشروع في الإجراءات الأولى إلى غاية النصف الأخير من شهر يوليوز؛ وهو ما أفرز تأخرا كبيرا في استكمال كل الإجراءات قبل موعد انطلاق الدوري.

شروط مجلس "البورد"

وقفت شروط المجلس الدولي لكرة القدم (البورد) حاجزا أمام تسريع تطبيق التقنية في مباريات البطولة المغربية، إذ علمت "هسبورت" من مصدر تحكيمي موثوق أن المجلس المذكور فرض على الجامعة استكمال العديد من المراحل التحضيرية قبل الوصول إلى مرحلة تكوين الحكام؛ وهو ما تطلب وقتا كبيرا لتنفيذ توجيهات وشروط (البورد) والتي لم تستكملها الجامعة بعد.

تكوين الحكام

تبقى مرحلة تكوين حكام البطولة على تقنية "الفار" العائق الأكبر لتسريع تنزيل التقنية، إذ إن مجلس "البورد" يفرض تكوين خاص للحكام يتطلب فترات طويلة من التكوين والتجريب لكل حكم قبل تمكينهم من رخصة "حكم الفيديو".

وستحتاج الجامعة لأسابيع في مرحلة تكوين الحكام تنقسم إلى شقين: تكوين وتجريب وراء الشاشات في قاعة "الفار"، وآخر على رقعة التباري بقيادة مباريات تجريبية؛ منها مباراتان بطريقة "الأووف".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي قح الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 08:58
الدوري لي مافيهش فرق ثاني وثالث اكبر مدن المغرب مراكش وفاس ليس بدوري وانما اضاعة الوقت للتفرج فنهضة بركان و خميس الزمامرة ... اقصاء فرق مراكش وفاس ممنهج لصالح قطاع السياحة.
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2 - شركي باني الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:03
خادم الدولة هذا رءيس جامعة التبذير والضحك على الذقون لم يحقق اَي شيء مما وعد به فقد وعد بالفار ولم يحققه ووعد بإرجاع كأس افريقيا للفرق البطلة للوداد وخذله ووعد بإحراز الكان من طرف الغريق الوطني وكانت فضيحة ووعد بمنع اَي فريق المشاركة في البطولة ما لم يؤسس شركة ولم يف بالوعد !!
السؤال لمذا لا زال هذا الشخص في الجامعة بعد كل هذه المهازل في الوعود والتبذير والإخفاقات !!
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3
3 - محارب سابق الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:05
الحمد لله المبررات متاحة لتبرير كل فشل بهذا البلد السعيد .
تصريحات سابقة تؤكد لا انطلاقة للبطولة بدون حكم فار VAR و هاهي تنطلق بدونه اذن ماهذا.؟
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0
4 - zero zero الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:38
Pourquoi mettre en place une VAR puisque , 90% des matchs des deux botolas 1 et 2 finissent par 0- 0
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5 - Bozar الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 09:43
احمق هو من صدق لقجع حينما قال انه سيعتمد تقنية الفار في الدوري المغربي ...واش حنا الاعادة ديال اللقطة مزالين واحلين فيها بقى لينا غي الفار .والطنز هدا
نصايبو بعدى التيرانات ونهيؤوا الحكام بدنيا وتقنيا نحتارموا الجمهور نوفروا ليه ضروف الراحة فالمدرجات عاد ندويو على شي حاجة سميتها الفار اما هاد الهضرة راها خاوية سي لقجع جبهاوي صحيح ....السنطيحة 10 على 10
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