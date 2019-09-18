الفتح ينتظر حسم "الكاف" في عقوبة الحارس بنعبيد

أوعنا بلعيد

لازال مسؤولو فريق الفتح الرياضي ينتظرون ما ستعلنه اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" بخصوص العقوبة التي ستصدرها في حق مهدي بنعبيد، حارس الفريق والمنتخب الأولمبي، بغية إصدار عقوبة أخرى في حقه، وهذه المرة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للنادي.

وأقدم المكتب المسير للفريق الرباطي على تأجيل معاقبة حارسه بنعبيد، بعد تصرفاته في المباراة التي شارك فيها رفقة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المالي، بعدما حاول الاعتداء على حكم المباراة والشجار معه، إذ ينتظر التعرف على العقوبة التي سيصدرها في حقه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت اللجنة التأديبية لفريق الفتح اكتفت بتوبيخ بنعبيد، إذ لم تتقبل تصرفاته وسلوكه عقب نهاية مواجهة المنتخب الأولمبي المغربي ونظيره المالي، وتنتظر فرض العقوبة عليه بغض النظر عن العقوبة التي سيفرضها "الكاف" في حقه، وذلك حفاظا على صورة النادي وانضباط لاعبيه.

وحسب مصدر مسؤول فإن مكونات الفتح الرباطي ترفض ما قام به الحارس، لأنه يمثل النادي، بالإضافة إلى دفاعه عن راية المغرب، موردا أن سلوكه يظل غير مقبول ومفاجئا في الوقت نفسه، بحكم أنه لم يسبق أن صدر منه أي تصرف غير أخلاقي.

وأوضح المصدر نفسه أن الطاقم التقني كان قريبا من إبعاد الحارس من خوض المباراة السابقة أمام اتحاد طنجة برسم الجولة الأولى من الدوري المغربي الاحترافي، ويعود سبب إشراكه أمام "فارس البوغاز" إلى رفض تعريضه للمزيد من الضغوطات، لاسيما أنه لازال شابا، ما قد يزيد من معاناته نفسيا.

من جانبه، برر الحارس سالف الذكر تصرفاته تجاه الحكم بأن الأخير ظل طيلة دقائق المباراة يسبه باللغة الإنجليزية، ظنا منه أنه لا يفهم ما يتفوه به، دون أن يعلم أن الحارس الرباطي يتحدث اللغة الإنجليزية ويعي جيدا ما يقوله.