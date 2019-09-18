يوري دجوركاييف يترأس مؤسسة الفيفا الخيرية

هسبريس - إفي

سيتولى لاعب كرة القدم الفرنسي السابق يوري دجوركاييف، بطل العالم في مونديال فرنسا 1998 والإنجليزية جويس كوك، مسؤولة إدارة الاتحادات وعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولية مؤسسة الفيفا الخيرية.

ويترأس دجوركاييف، الذي سيتولى منصب المدير التنفيذي، منذ عام 2014 مؤسسة تحمل اسمه مخصصة في مشروعات للتنمية الاجتماعية، أما كوك، التي ستتولى منصب الأمين العام، فهي شخصية بارزة في قضايا التنمية المستدامة والإدماج.

وقال رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو "إنه لمن دواعي سروري الاعتماد على دجوركاييف، هو شخص يتمتع بمسيرة رائعة في كرة القدم وملتزم بتعزيز التغييرات الاجتماعية من خلال كرة القدم" ووصف جويس كوك بأنها شخصية هامة بالفعل داخل إدارة الفيفا.

وبالإضافة إلى منصب السكرتير العام للمؤسسة، ستكون جويس كوك مسؤولة أيضا عن مكتب المسؤولية الاجتماعية والتعليم.