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الرئيسية | رياضة | انتقال باتنا إلى "الجزيرة" يثير جدلا قانونيا بالإمارات

انتقال باتنا إلى "الجزيرة" يثير جدلا قانونيا بالإمارات

انتقال باتنا إلى "الجزيرة" يثير جدلا قانونيا بالإمارات
أوعنا بلعيد
الخميس 19 شتنبر 2019 - 06:53

ينتظر مسؤولو فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم يوم 14 أكتوبر المقبل من أجل التعرف على حكم لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الإماراتي للعبة، بخصوص الشكوى المقدمة ضد الدولي المغربي مراد باتنا.

وكانت اللجنة سالفة الذكر قد أمرت بتأجيل البت في شكوى نادي الوحدة إلى يوم 14 أكتوبر المقبل، بشأن انتقال المغربي مراد باتنا إلى نادي الجزيرة، الذي استقدمه بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق لإدارة فريق الوحدة أن تقدمت بشكوى إلى اتحاد الكرة الإماراتي، تطالب خلالها بفسخ العقد المبرم بين اللاعب باتنا وبين فريقه الجديد، بحجة بطلانه كونه لا يزال مرتبطا بعقد مع الوحدة، ولم ينتقل كصفقة حرة، كما أعلن نادي الجزيرة عندما استقدم المهاجم السابق لفريقي حسنية أكادير والفتح الرباطي.

وأقدم مسؤولو الجزيرة على إشراك مراد باتنا خلال المباريات السابقة بالدوري الإماراتي الممتاز، بعدما اضطر الاتحاد الإماراتي إلى استشارة الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية "فيفا" في شكوى الوحدة، وأشار إلى جواز الاعتماد على اللاعب إلى حين البت في شكوى الوحدة بشكل نهائي.

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