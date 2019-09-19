‪حارث يتصدر أفضل لاعبي كبرى الدوريات الأوروبية

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي أمين حارث، مهاجم شالكه الألماني لكرة القدم، حصد ثمار تألقه نهاية الأسبوع، عندما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بخمسة أهداف، سجل منها هدفين وأعطى تمريرتي أسيست أمام المنافس بادربون، برسم الجولة الرابعة من الدوري الألماني الممتاز.

واختار مؤشر "هوسكوريد" العالمي، والمتخصص في الإحصائيات وتقييم أداء اللاعبين والأندية، أمين حارث كأفضل لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى بالقارة الأوروبية عن الأسبوع الماضي، متفوقا بذلك على كل النجوم الكبار، بعدما قدم أداء خرافيا نال به الإشادة من قبل وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية.

وحصل المهاجم المغربي على تقييم 9.83 نقطة، بعدما قدم أداء مثاليا خطف به قلب مدربه الألماني ديفيد فاغنر، وأنصار الملكي الألماني. كما أفردت الصحف الألمانية حيزا مهما للحديث عن الأداء المقدم من طرف النجم المغربي الذي تفوق على المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، الذي ارتدى ثوب الإجادة وقاد فريقه تشلسي إلى الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ويلفرهامبتون، سجل منها ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 34 و41 و55، بعدما حل في المركز الثاني برصيد 9.34 نقطة.

وجاء الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام الإنجليزي، في المركز الثالث بتقييم 9.30 نقطة، بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد، على حساب كريستال بالاس، برسم الجولة الخامسة من البريميليغ.

وكان نصيب المهاجم الكوري هدفان من بين الأهداف الأربعة التي فاز بها فريقه، بعدما أجهز على منافسه في الشوط الأول خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "توتنهام الجديد"، إذ افتتح التهديف في الدقيقة 10، قبل أن تعزز النيران الصديقة تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 21. ولم تكد تمر دقيقتين حتى واصل هيونج مين التألق بهدفه الشخصي الثاني والثالث لتوتنهام، ثم اختتم إيريك لاميلا رباعية وصيف بطل أوروبا في الدقيقة 42.

وحل في المركز الرابع جيرارد مورينو، مهاجم فياريال الإسباني، الذي تألق أمام ليغانيس وسجل هدفين من بين ثلاثة أهداف فاز بها ناديه على مضيفه، ليحصل بذلك على تقييم 9.20، بينما حل في المركز الخامس اللاعب رودريغو بلاسيو بتقييم 9.15، وجاء جيرارد ديليفيو لاعب واتفورد الإنجليزي في المركز السادس بـ 9.10 نقاط، بعدما تألق أمام أرسنال خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وجاء في المركز السابع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي قاد فريقه ريال مدريد إلى تحقيق فوز صعب أمام ضيفه ليفانتي، بعدما سجل هدفين خلال المواجهة التي انتهت بفوز النادي الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصل بذلك على 9.09 نقاط. واحتل المركز الثامن داريو بينديتو، مهاجم مارسيليا الذي تألق أمام موناكو، وسجل هدفين من أصل أربعة أهداف فاز بها ناديه أمام مضيفه خلال المواجهة التي انتهت (3-4) برسم الجولة الخامسة من الليغ 1.

وبخصوص اختيار المهاجم المغربي حارث أفضل لاعب في الأسبوع في الدوريات الخمسة الكبرى فقد قدم ما يشفع له ليكون أبرز لاعب في القارة العجوز، بعدما خاض 90 دقيقة كاملة، سجل خلالها هدفين، وبلغ عدد مرات لمسه للكرة 57 مرة، ومنح تمريرتي أسيست لزملائه، كما صنع فرصة أخرى حقيقية للتهديف.

ومنح المهاجم المغربي 3 تمريرات طولية، وتعرض للعرقلة في ست هجمات، وبلغ مجموع تسديداته المؤطرة 3 تسديدات من أصل ثلاثة؛ ومن أصل 30 تمريرة تمكن من منح 28 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 93.3%، وتربع على عرش اللاعبين الأكثر مهارة في اللقاء بعدما نجح في سبع مراوغات من أصل سبع بنسبة نجاح بلغت 100 في المائة، كما فاز بـ15 صراعا من أصل 21 بنسبة 71%.