زياش يشيد برفاقه في أياكس بعد الثلاثية أمام ليل

أوعنا بلعيد

أشاد الدولي المغربي حكيم زياش، نجمزياش لكرة القدم، بالأداء الذي قدمه فريقه أمام منافسه ليل الفرنسي، خلال المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا"، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة برسم دوري أبطال أوروبا.

وقال المايسترو المغربي في تصريحه لوسائل الإعلام الهولندية بعد نهاية اللقاء: "المجموعة كانت في وضع جيد وحالة إيجابية خلال المباراة، لكن في الشوط الأول فقدنا السيطرة على بعض الأمور ومنحنا المنافس الفرصة لصناعة بعض الهجمات وتشكيل بعض الخطورة علينا".

وأضاف صانع ألعاب الفريق الهولندي: "يجب علينا المواصلة بهذا النسق وأن نلعب أمام أيندهوفن بنفس الجودة في الدوري الهولندي. لدي الثقة في زملائي وما نستطيع فعله"، موضحا أن تبديله من قبل المدرب ايريك تين هاج في الدقيقة الـ77 جاء لعدم رغبته في المجازفة عقب معاناته من الألم على مستوى إحدى ركبتيه.

وكعادته تألق زياش أمام ليل الفرنسي وحصل على تنقيط جيد من مؤشر "هوسكوريد"، بعدما سدد مرتين تجاه المرمى وقام بثلاث مراوغات ناجحة واستعاد الكرة في هجمة مرتدة للخصم ومنح 83 تمريرة صحيحة في اللقاء.

وحصل النجم المغربي على 8.3 نقاط، بفضل تألقه؛ كما يعود له الفضل في تسجيل زميله نيكو تاغليافيكو للهدف الثالث بعد تمريرة أسيست حاسمة منه، وكان قريبا من زيارة الشباك لولا أن تسديدته ارتطمت بالقائم في شوط المباراة الثاني، وخرج تحت وابل من التصفيق من جماهير أياكس التي تقاطرت على الملعب لمتابعة اللقاء.