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كُتّاب وآراء
الإصابة تُبعد الكعبي عن مواجهة المغرب والجزائر
لن يتمكن اللاعبان أيوب الكعبي، مهاجم الوداد البيضاوي، ومحمود بنحليب، مهاجم الرجاء البيضاوي، من مرافقة المنتخب المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم إلى الجزائر، لمواجهة منتخبها المحلي يوم السبت المقبل، برسم مباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة إفريقيا للاعبين المحليين؛ وذلك بسبب الإصابة.
وذكر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه "بعد تعرضهما للإصابة، لن يكون بمقدور اللاعبين أيوب الكعبي ومحمود بنحليب مرافقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين إلى الجزائر".
وقرر حسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي المحلي، عدم المناداة على أي لاعب آخر لتعويض كل من الكعبي وبنحليب إلى المعسكر التدريبي، قبل يوم من موعد السفر إلى الجزائر.
ويشد المنتخب المغربي للاعبين المحليين الرحال صوب الجزائر غدا الخميس، استعدادا لمواجهة "محاربي الصحراء" السبت المقبل.