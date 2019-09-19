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الرئيسية | رياضة | مدرب "غلطة سراي" التركي يتأسف لإصابة بلهندة

مدرب "غلطة سراي" التركي يتأسف لإصابة بلهندة

مدرب "غلطة سراي" التركي يتأسف لإصابة بلهندة
أوعنا بلعيد
الخميس 19 شتنبر 2019 - 12:40

يسيطر حزن واضح على التركي فاتح تريم، مدرب غلطة سراي التركي لكرة القدم، عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم المغربي يونس بلهندة، على مستوى الفك، واستدعت إجراء عملية جراحية له، تكللت بالنجاح.

وتحدث المدرب التركي المخضرم لوسائل الإعلام التركية، مشيرا إلى أن غياب يونس بلهندة عن الميادين بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفك يعد خسارة فادحة للمجموعة، بحكم أهمية اللاعب وما يشكله من قيمة مضافة داخل خططه.

وتأسف فاتح تريم لعدم قدرة بلهندة على خوض مباراة كلوب بروج البلجيكي برسم دوري أبطال أوروبا، موضحا أن صانع الألعاب المغربي يعتبر سلاحا هاما بالنسبة للفريق، مثله مثل كل لاعب، وكان حضوره سيقدم الإضافة، لكن الإصابة حالت دون ذلك.

وتشير تقارير تركية إلى غياب بلهندة عن الميادين لمدة تصل إلى شهرين، بعد إصابته أمام فريق فاسم باشا، ضمن مجريات الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز، ما سيحرم مدربه من خدماته، وهو الذي يعول عليه كثيرا ويشركه أساسيا في كل المباريات.

ويرتقب أن يحرم فاتح تريم من خدمات لاعبه المغربي خلال خمس مباريات بين الدوري المحلي ومسابقة دوري الأبطال الأوروبية، ما سيصعب مأمورية تعويضه، لاسيما أنه يشكل دعامة أساسية لا غنى عنها في خطط المدرب التركي الخبير.

وتأكد بشكل رسمي غياب متوسط ميدان الأسود عن مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، ضمن مسابقة دوري الأبطال، وعن مباراتي مالاتيا سبور ومباراة الديربي أمام فينربخشة، برسم الجولة السادسة من مسابقة الدوري التركي الممتاز؛ كما تحوم الشكوك حول غيابه بنسبة كبيرة عن مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي لحساب الجولة الثانية عن دور المجموعات برسم دوري الأبطال؛ على أن يعود للمشاركة مع المجموعة بعد مباراة غينتشلاربيرليغي برسم الجولة السابعة من الدوري التركي، والتي سيحتضنها ملعب "19 ماي ستديوم".

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر كان قد انتقل إلى فريق غلطة سراي صيف 2017، قادما من نادي دينامو كييف الأوكراني، وتوج رفقته ببطولة الدوري التركي موسمي 2018 و2019، بالإضافة إلى كأس تركيا 2019، بعدما خاض 79 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

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