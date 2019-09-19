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الرئيسية | رياضة | المنتخب الوطني في المركز 39 ضمن ترتيب الفيفا

المنتخب الوطني في المركز 39 ضمن ترتيب الفيفا

المنتخب الوطني في المركز 39 ضمن ترتيب الفيفا
هسبريس من الرباط
الخميس 19 شتنبر 2019 - 11:45

تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم رتبتين في آخر تصنيف عالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي نشر اليوم الخميس من طرف الفيفا، متموقعا بذلك في المركز الـ39 عالميا.

هذا المستجد يأتي بعد أسابيع من إقدام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تغيير الناخب الوطني، باستقدام وحيد خليلوزيتش خلفا لهيرفي رونار، وإجراء المنتخب لقائين ودّيين.

وعلى المستوي القاري، احتل "أسود الأطلس" الرتبة الخامسة، خلف منتخبات كل من السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر، على التوالي.

وفي مقدمة التصنيف الدولي؛ احتفظت بلجيكا بالمركز الأول، متقدمة على المنتخب الفرنسي، بينما جاءت البرازيل ثالثة

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