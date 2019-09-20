فريق الجيش يتلقى "خبرا سارا" قبل مواجهة الوداد

أوعنا بلعيد

يراهن الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي، تحت إشراف عبد الرحيم طاليب، على خدمات اللاعب عماد الرحولي بغية تعزيز صفوف المجموعة خلال القادم من المواعيد الكروية.

ويعمل اللاعب الرحولي على استعادة لياقته البدنية بعدما استأنف تداريبه مع المجموعة العسكرية، إثر تعافيه من الإصابة التي ألمت به وتسببت في غيابه عن مواجهة فريقه أمام المغرب الرياضي التطواني، برسم الجولة الأولى من الدوري المغربي الاحترافي.

ويعول عبد الرحيم طاليب على خدمات لاعبه الرحولي، إذ يريد تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة بعدما تكبد مرارة الهزيمة بهدفين دون رد أمام المغرب التطواني، وهو التعثر الذي أحزن أنصار النادي الذين كانوا ينتظرون ظهور فريقهم بوجه مغاير، مع تحقيق النقاط الثلاث في أول اختبار رسمي ضمن الدوري الاحترافي.

ويقوم الجهاز الفني بإعداد اللاعب سالف الذكر للمشاركة أمام الوداد الرياضي في مسابقة كأس العرش، يوم الثلاثاء المقبل، كما كان يعول على إشراكه أمام أولمبيك أسفي، برسم الجولة الثانية عن الدوري المغربي الاحترافي، وهي المواجهة التي تم تأجيلها بسبب إجراء القرش المسفيوي مباراته أمام الرفاع البحريني في البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس).

وكان الفريق العسكري تعاقد مع الرحولي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، بعد تجربة احترافية خاضها رفقة سريع واد زم.