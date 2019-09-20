‪النصر يفتح أبواب ملعبه لمشاهدة حمد الله وأمرابط

أوعنا بلعيد

يراهن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي لكرة القدم، على الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، لقيادة المجموعة إلى تحقيق الفوز أمام نادي الحزم، اليوم الجمعة، برسم الجولة الرابعة من دوري محمد بنسلمان للمحترفين.

وتعول إدارة الفريق على الطاقم التقني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بغية مصالحة أنصار النادي؛ وذلك بعد أيام من إقصاء الفريق الأصفر من مسابقة دوري أبطال آسيا، في دور الثمانية، إثر خسارته أمام فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، الإثنين الماضي، فيما تعادل في آخر مباريات الدوري أمام الشباب من دون أهداف.

وقررت إدارة النصر فتح مدرجات ملعب "الملك فهد الدولي" بالرياض بالمجان لجماهير فريقها أمام الحزم، كنوع من المصالحة عقب إقصاء الفريق من دوري أبطال آسيا، والتعادل المخيب للآمال في آخر جولة لعبها في الدوري المحلي.

وتشمل التذاكر المجانية الملعب بكل درجاته، باستثناء المنصة الشرفية، وسيكون بمقدور كل مشجع حجز تذكرته إلكترونيا بالدخول إلى موقع تذاكر السعودية، وحجز موقعه وطباعة تذكرته مجانا (تذكرة لكل مشجع كحد أقصى).

وخفضت الإدارة أسعار تذاكر المنصة الفضية إلى 100 ريال بدلا من سعرها السابق 1500 ريال، والمنصة الذهبية إلى 300 ريال بدلا من 2000 ريال في السابق.

وتلقى الطاقم التقني خبرا سارا قبل لقاء الحزم، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها البرازيلي جوليانو، متوسط ميدان الفريق، سلامته من الإصابة والتمزق العضلي، بعد اللقاء الذي خاضه أمام السد القطري، إذ شارك في التداريب الجماعية مع زملائه، وسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في اللقاء القادم.

كما منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لمشاركة الثنائي مختار علي ويحيى الشهري بعد التعافي من الإصابة، بعدما خضع الأول لعملية جراحية في الكتف، وغاب عن معسكر الفريق الذي أقيم في البرتغال، بينما يحاول مختار علي العودة لحجز مركزه وإثبات ذاته مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.