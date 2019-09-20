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الرئيسية | رياضة | ألونسو يقترب من خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

ألونسو يقترب من خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

ألونسو يقترب من خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد
هسبريس - إفي
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:43

كشفت تقارير إخبارية أن اللاعب السابق لريال مدريد، تشابي ألونسو، مرشح لخلافة المدرب الحالي للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، حال استمرت نتائج "الميرينغي" السيئة.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الجمعة أن ألونسو، لاعب الوسط السابق لريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ والذي يقود حاليا الفريق الرديف لنادي ريال سوسييداد، يلقى تقديرا كبيرا من رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي يفكر في الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.

وانتشرت تقارير تؤكد أن إدارة النادي الملكي أصبحت لا تثق في قرارات "زيزو" بعدما منحته كل الصلاحيات في البداية لبناء فريق قوي في ولايته الثانية مع الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز أخبر المقربين إليه إلى أنه أخطأ بالسماح لتشابي ألونسو بالرحيل والتدريب في ناد آخر، وأنه يعد الأقرب لخلافة زيدان، وليس راؤول غونزاليس.

وذكرت أن رئيس النادي الملكي يرى أن ألونسو (37 عاما) يمتلك شخصية أقوى وأفكارا خططية متعددة.

وكان الريال قد تعرض لخسارة ضخمة في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا بالسقوط بثلاثية نظيفة على ملعب باريس سان جيرمان، كما فاز في مباراتين فقط في أول أربع جولات بالليغا.

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