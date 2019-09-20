"الأولمبيون" يجتمعون في تدريب جديد رغم الإقصاء

أوعنا بلعيد

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم تجمعه التدريبي المغلق ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق لـ 22 شتنبر الجاري، استعدادا للمشاركة في دورة غرب إفريقيا، التي ستجرى أطوارها بمدينة ثييس بالسنغال في الفترة الممتدة من 28 شتنبر الجاري إلى 13 أكتوبر المقبل.

وحسب مصادر هسبريس، فقد قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المشاركة بمنتخب أقل من 23 سنة، الذي يشرف على قيادته الفرنسي باتريس بوميل، عوضا عن المنتخب المحلي الذي كان مرشحا للمشاركة في هذه الدورة بغية تحضيره لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين في حال تمكن من عبور المنتخب الجزائري.

وأضافت المصادر ذاتها أن التزام لاعبي الرجاء والوداد بخوض المنافسات العربية والإفريقية دفع الجامعة إلى اختيار المنتخب الأولمبي، الذي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، بعدما أقصي على يد المنتخب المالي.

كما أكدت الجامعة تشبثها بالفرنسي باتريس بوميل مدربا للمنتخب الأولمبي رغم فشله في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020، ومكنته من المشاركة في هذه المسابقة بغية مواصلة تطبيق أفكاره مع المجموعة وإعداد اللاعبين للمنتخب الأول.

وسيخوض المنتخب الأولمبي مباراته الأولى في هذه المنافسات أمام منتخب ليبيريا، وذلك يوم 29 شتنبر الجاري، حسب ما أفرزته القرعة التي جرت مراسيمها في 29 ماي 2019 بعاصمة السنغال دكار.

وستعرف هذه المنافسة مشاركة 16 منتخبا، ويتعلق الأمر بكل من السنغال البلد المنظم، غينيا بيساو، غانا، غامبيا، نيجيريا، طوغو، ليبيريا، مالي، النيجر، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، موريتانيا، غينيا، البنين، والمنتخب الوطني المغربي.