"بارك رينجرز" يكافئ شاعر بتمديد عقده 3 مواسم

أوعنا بلعيد

كافأ المكتب المسير لفريق" كوينز بارك رينجرز" الإنجليزي لكرة القدم الدولي المغربي الأولمبي إلياس شاعر بتمديد عقده لثلاثة مواسم أخرى، أي إلى غاية 2023، بعدما كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي في الصيف المقبل.

وأقدمت إدارة "كوينز بارك رينجرز" على تجديد عقد اللاعب المغربي البالغ من العمر 21 سنة، بعدما أصبح ورقة تكتيكية مهمة بين يدي المدرب مارك وربورتون، الذي اعتمد على خدماته بشكل أساسي خلال المباريات الأربع السابقة من الموسم الجديد في مختلف المسابقات.

وأعرب الموهوب المغربي عن سعادته بتمديد عقده، حيث صرح للموقع الرسمي لناديه قائلا: "أنا سعيد للغاية وسعيد بهذا التجديد، ما دفعني إلى ذلك هي الطريقة التي نلعب بها، والطريقة التي يعمل بها النادي، إنها أشياء مهمة للغاية".

وأضاف: "أشعر بأن هذه هي البداية، في الحياة عندما تفعل شيئًا ما وتحصل على المكافأة، تنتقل إلى الهدف التالي، الآن قمت بتوقيع هذا العقد وأركز على تحقيق الخطوة المقبلة بالتألق مع المجموعة".

وأوضح شاعر أن أسلوب اللعب المريح الذي قدمه المدرب، إلى جانب الثقة التي أبدتها الإدارة في اللاعبين الشباب والإيمان بقدراتهم، عوامل لعبت دورا كبيرا في تمديد عقده واستمراره مع المجموعة، مضيفا: "كان هذا الأمر أساسيًا بالنسبة لي".

وأردف نجم المنتخب الأولمبي أن أنصار الفريق قدموا له دعمهم، سواء في الملعب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن دعم المشجعين منحه الثقة بشكل أكبر، وأنه سيعمل بجد ليكون في مستوى هذه الثقة.

من جانبه، قال فيرديناند، المدير الرياضي لـ "كوينز بارك رينجرز": "لقد قدم إلياس أداءً جيدًا للغاية بالنسبة لنا، وإنه لمن دواعي سرورنا حقًا الاتفاق على عقد جديد معه".

وقضى اللاعب المغربي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة رفقة فريق ستيفنيج، ومن خلال 16 مباراة خاضها تمكن من تسجيل ستة أهداف. ويعتقد فيرديناند أن شاعر قدم أداء جيدا رفقة فريقه السابق كمعار.

وأضاف فيرديناند قائلا: "لقد اكتسب شاعر وقتا كثيرا من أجل اللعب، ما منحه ثقة أكبر، وهذه النقطة الأساسية لاستخدام نظام الإعارة، وبالإضافة إلى كونه لاعبا جيدا، فهو شخصية جيدة كذلك، حيث يعرف ما يريد من الحياة ويعرف كذلك هدفه من ممارسة كرة القدم".