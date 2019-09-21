الجيش "يحطّم" سقف تعاقداته ويضم لاعبا برتغاليا‬

أوعنا بلعيد

عزّز فريق الجيش الملكي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع اللاعب إديلسون ألبرتو مونتيريو شانشيز بورغيس، برتغالي الجنسية والملقب بـ"ديني"، بموجب عقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، خلال آخر ساعات الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها الخميس.

وجاء تعاقد الفريق العسكري مع اللاعب ديني بورغيس، المنحدر من الرأس الأخضر، بغية تعزيز الخط الخلفي للفريق، إذ يشغل مركز المدافع الأوسط؛ وهو المركز الذي شغل بال المدرب عبد الرحيم طاليب، وكان مصرا على تقويته، ليستقر على خيار الوافد الجديد الذي كان قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة بالدوري الإسباني.

وكان مسؤولو الفريق العسكري في طريقهم إلى التعاقد مع لاعب برازيلي لتقوية الخط الدفاعي؛ لكن قبول بورغيس وموافقته على عرض الجيش وكذلك اقتناع الطاقم التقني بإمكاناته كلها أمور مكنته من التوقيع في كشوفات ناديه الجديد، الذي استطاع إبرام التعاقد رقم 17 خلال المركاتو الصيفي الحالي.

وسبق للاعب برتغالي الجنسية الملقب بـ"ديني"، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، أن دافع عن ألوان أندية برتغالية كاستوريل وفيتوريا سيتوبال وماريتيمو. وقد شارك الوافد الجديد في مباراة ودية رفقة الفريق العسكري يوم أمس الخميس، وأبان عن مؤهلات جيدة دفعت طاليب إلى منح إدارته الضوء الأخضر للتعاقد معه، وبالتي خوضه لأول تجربة احترافية بالدوري المغربي الاحترافي.

يشار إلى أن الفريق العسكري حطّم رقم انتداباته سابقا محدثا ثورة في صفوفه، حيث تعاقد رسميا خلال المركاتو الصيفي مع 17 لاعبا؛ وهم: الإيفواري جوزيف كيدي كناو، وحمزة الكودالي من أولمبيك آسفي، ومحمد علي بامعمر من الدفاع الحسني الجديدي، وأشرف مرزاق وعمر الجيراري من الوداد الفاسي، ومحمد باعيو وعبد الإله عميمي من الكوكب المراكشي، وأيوب لكرد من نهضة بركان، وعماد الرحولي من سريع واد زم، ومحمد فكري من شباب الريف الحسيمي، وحمزة مجاهد من يوسفية برشيد، وياسين بوغاز من اتحاد ورزازات، وصلاح الدين باهي من الرجاء الرياضي، بالإضافة إلى اللاعب أيمن الشباني.