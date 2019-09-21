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الرئيسية | رياضة | جهود كبيرة لإعادة تأهيل الكعبي في نادي الوداد

جهود كبيرة لإعادة تأهيل الكعبي في نادي الوداد

جهود كبيرة لإعادة تأهيل الكعبي في نادي الوداد
هسبورت - محمد أمين متبار*
السبت 21 شتنبر 2019 - 20:10

يعمل الطاقم الطبي والمعد البدني لفريق الوداد الرياضي بشكل يومي مع أيوب الكعبي، مهاجم الفريق، بغرض تأهيله بأسرع وقت للمباريات المقبلة، بداية بالمواجهة الحاسمة المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام الجيش الملكي برسم مسابقة كأس العرش.

وعلمت "هسبورت" أن اللاعب تلقى طمأنة حول إمكانية مشاركته في مباراة "الكلاسيكو"، شريطة تفاعله بشكل إيجابي مع حصص تقوية العضلة الخلفية للفخذ التي يخضع لها منذ فترة، خاصة أنه فضل مغادرة معسكر الفريق الوطني للاعبين المحليين من أجل تسريع عودته للمشاركة مجددا مع "الفريق الأحمر"؛ وذلك بعد أن تعذرت عليه المشاركة في ذهاب دور ما قبل المجموعات من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية أمام نواذيبو الموريتاني الأسبوع الماضي.

ويعول الطاقم التقني للوداد كثيرا على الكعبي من أجل قيادة خط الهجوم، خاصة أن الفريق عانى كثيرا في السنتين الأخيرتين في هذا المركز، علما أن النيجيري غابرييل أوكيتشوكو لم يشارك كثيرا الموسم الفارط، ولم يقدم إشارات إيجابية في غالبية الدقائق التي خاضها بقميص "النادي الأحمر".

وكان الوداد الرياضي قرر الانفصال عن المهاجم الكونغولي كاسونغو كابونغو، الذي ضمه خلال "المركاتو" الصيفي الماضي من الزمالك المصري على سبيل الإعارة؛ وذلك ضمن صفقة انتقال الجناح محمد أوناجم إلى الفريق المصري بشكل نهائي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - said السبت 21 شتنبر 2019 - 20:17
ا ش كيدير هنا ياك مشا للصين
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2 - اجديك السبت 21 شتنبر 2019 - 21:05
احيانا كتطلع ااجلدة، كيضهر ليا الشنوا كون بان ليهم شي إضافة والله مايطلقوك، وكول لدابا برشلونة تغفل علي ميسي ولو للحظة، المهم استغل الفرصة وحاول تنمي من القدرات، هننيا لك، دير علاش ترجع راه الكرة كتغدر...
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