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كُتّاب وآراء
زيدان: إذا لم يدعمني النادي فمن الأفضل الرحيل
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنه يشعر بأن يحظى بالقدرة على دفع فريقه للنهوض من الوضع السيء الذي يمر به، وكذلك بالثقة في مسؤولي الملكي، مؤكدا أنه لو لم يكن يتمتع بدعم النادي فمن الأفضل له الرحيل.
جاءت تصريحات زيدان في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة الريال وإشبيلية، متصدر الليغا، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بعدما تعرض "الملكي" لهزيمة قاسية في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالسقوط بثلاثية نظيفة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وصرح المدرب بقوله: "بالطبع أشعر بأن لدي القوة"، مضيفا أنه تعلم ألا يستسلم أبدا وسيواصل العمل لتحسين وضع فريقه. وتابع: "لا أشعر بتشكيك من جانب النادي، بل على العكس. حتى اللحظة الأخيرة، قوة الجميع تتمثل في دعم النادي بالداخل، وإذا لم يدعمني النادي، فمن الأفضل لي الرحيل".