الوداد: ويليام جيبور غادر الفريق دون نيل موافقة

هسبورت - محمد أمين متبار*

أوضحت إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم أنها سلكت المساطر القانونية لمتابعة الدولي الليبيري ويليام جيبور، الذي غادر الفريق دون موافقة مسبقة، وأن مغادرة الكونغولي كاسونغو كابونغو للفريق قبل أيام قليلة من إقفال "المركاتو" الصيفي راجعة إلى أسباب طبية صرفة.

وأكد سعيد الناصيري، رئيس الوداد، في تصريح لـ"هسبورت"، أن جيبور طلب قبل نهاية الموسم الماضي مغادرة الفريق، وهو ما وافق عليه شريطة الجلوس إلى طاولة التفاوض واسترجاع بعض المبالغ المالية، خاصة أن اللاعب لم يقدم الإضافة المرجوة للفريق طيلة الموسم، وفق تعبيره.

وأشار الناصيري إلى أن القضية ستحل قانونيا بعد أن تقدمت إدارة الفريق بشكوى في حق اللاعب، مردفا: "جلبنا جيبور لتقديم الإضافة، خاصة أن تجربته الأولى مع الفريق كانت جد ناجحة، إلا أن رغبته في الرحيل وإعلان ذلك قبل نهاية البطولة دفعنا إلى التحرك للدفاع عن حقوقنا أيضا".

وعن سبب مغادرة الكونغولي كاسونغو كابونغو، الذي تدرب رفقة الفريق منذ أسابيع، قال رئيس الوداد إنه لم يتم التأشير على جاهزيته من الناحية الطبية، وهو ما دفع إلى التراجع عن إتمام التعاقد معه، والحفاظ على الرباعي الأجنبي ميشيل باباتوندي وغابرييل أوكيتشوكو والشيخ كومارا والوافد الجديد جوكو مورشيد.

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