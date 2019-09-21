24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محاكمة "إرهابيّي شمهروش" تعيد "دور القرآن" إلى دائرة الأضواء
- النموذج التنموي المغربي ورحلة البحث عن الهوية
- سكان ينادون بتشغيل محطة للطاكسيات في شفشاون
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب
- "سوطا" تراهن على تطوير زراعة الشمندر السكري
كلينتون يخطف الأضواء في ساحة جامع الفنا .. تحايا وصور تذكارية (5.00)
مجلس حقوق الإنسان يتمسك بالاستقلالية ويدعم تعزيز الحرية بالمملكة (5.00)
- استطلاع: 46% من مسلمي فرنسا يؤيّدون تطبيق "الشريعة الإسلامية" - (116)
- انتقادات تعقب اعتزام الحكومة تعميم التعليم الخصوصي في البوادي - (78)
- البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو - (74)
- حشود جزائرية تتحدى الحواجز وتصيح "الشعب يريد إسقاط صالح" - (63)
- العثماني: القرارات الحكوميّة تخدم الطبقات المتوسطة والفقيرة والهشّة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ليفربول يعوّض مانشستر سيتي بعد قرصنة رقمية
أفادت تقارير صحافية إنكليزية السبت أن نادي ليفربول دفع تسوية مالية بقيمة مليون جنيه استرليني (1,25 مليون دولار أميركي) لمنافسه مانشستر سيتي قبل أعوام، بعدما شكا الأخير من تعرضه لقرصنة معلوماتية طالت برنامجا للبحث عن المواهب.
وأوردت صحيفة "ذا تايمز" أن الاتفاق السري أبرم في شتنبر2013، بعدما لجأ سيتي الى خبراء في تكنولوجيا المعلومات والقرصنة، لتبيان ما اذا كان قد تعرض لاختراق معلوماتي من قبل النادي الأحمر.
وتبيّن لهؤلاء الخبراء أن أفرادا مرتبطين بليفربول تمكنوا من الدخول مرارا الى حساب نادي سيتي على برنامج "سكاوت 7" الالكتروني الذي يتضمن قاعدة معلومات ضخمة عن أكثر من 500 ألف لاعب في العالم، إضافة الى أشرطة مصورة لأدائهم، وهو مخصص لمساعدة الأندية في البحث عن المواهب وتحديد اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم.
وبحسب "تايمز"، لم تكن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، على علم بالتسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. وأشارت الصحيفة الى أن ليفربول قام أيضا بدفع قيمة التسوية، من دون أن يقر النادي أو أي من الأفراد الذين كانوا موضع اتهام من قبل سيتي، بذنبهم.
من جهته، اكتفى متحدث باسم ليفربول بالقول لصحيفة "ليفربول إيكو" المحلية، إن النادي "لا يدلي بأي تعليق على مزاعم مرتبطة باتفاقات قانونية يكون أو لا يكون قد أبرمها مع أي نادٍ، منظمة، أو فرد".