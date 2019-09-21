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الرئيسية | رياضة | ليفربول يعوّض مانشستر سيتي بعد قرصنة رقمية

ليفربول يعوّض مانشستر سيتي بعد قرصنة رقمية

ليفربول يعوّض مانشستر سيتي بعد قرصنة رقمية
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 21 شتنبر 2019 - 10:04

أفادت تقارير صحافية إنكليزية السبت أن نادي ليفربول دفع تسوية مالية بقيمة مليون جنيه استرليني (1,25 مليون دولار أميركي) لمنافسه مانشستر سيتي قبل أعوام، بعدما شكا الأخير من تعرضه لقرصنة معلوماتية طالت برنامجا للبحث عن المواهب.

وأوردت صحيفة "ذا تايمز" أن الاتفاق السري أبرم في شتنبر2013، بعدما لجأ سيتي الى خبراء في تكنولوجيا المعلومات والقرصنة، لتبيان ما اذا كان قد تعرض لاختراق معلوماتي من قبل النادي الأحمر.

وتبيّن لهؤلاء الخبراء أن أفرادا مرتبطين بليفربول تمكنوا من الدخول مرارا الى حساب نادي سيتي على برنامج "سكاوت 7" الالكتروني الذي يتضمن قاعدة معلومات ضخمة عن أكثر من 500 ألف لاعب في العالم، إضافة الى أشرطة مصورة لأدائهم، وهو مخصص لمساعدة الأندية في البحث عن المواهب وتحديد اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم.

وبحسب "تايمز"، لم تكن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، على علم بالتسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. وأشارت الصحيفة الى أن ليفربول قام أيضا بدفع قيمة التسوية، من دون أن يقر النادي أو أي من الأفراد الذين كانوا موضع اتهام من قبل سيتي، بذنبهم.

من جهته، اكتفى متحدث باسم ليفربول بالقول لصحيفة "ليفربول إيكو" المحلية، إن النادي "لا يدلي بأي تعليق على مزاعم مرتبطة باتفاقات قانونية يكون أو لا يكون قد أبرمها مع أي نادٍ، منظمة، أو فرد".

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