اللاعب المغربي حارث يواصل جمع الإشادات بألمانيا

أوعنا بلعيد

أشادت وسائل الإعلام الألمانية بالدولي المغربي أمين حارث، بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد أمام فريق ماينز، برسم الجولة الخامسة من الدوري الألماني الممتاز.

ويدين شالكه بفوزه الجديد لنجمه المغربي حارث، الذي ساهم في الهدف الأول بعد تمريرة "أسيست" للاعب سوات سيردار في الدقيقة 36 من شوط المباراة الأول، قبل أن يعود مهاجم الأسود ويسجل الهدف الثاني لفريقه في وقت قاتل (الدقيقة 89)، بينما سجل هدف ماينز اللاعب كريم أونيسيو في الدقيقة 74.

وواصل المهاجم المغربي الشاب تألقه؛ إذ بعد مساهمته الأسبوع الماضي في فوز ناديه بخمسة أهداف أمام بادربورن، سجل منها هدفين وأعطى تمريرتي "أسيست"، ها هو يعود هذه المرة ويقود ناديه إلى تحقيق الفوز الثالث واحتلال المركز الثاني مؤقتا برصيد 10 نقاط.

وهيمن تألق حارث وانتصارات شالكه الأخيرة على اهتمامات صحف ألمانيا؛ إذ عنونت "WAZ" قائلة: "شالكه يحتفل بالانتصار على ماينز"، وذلك بعدما قاد أمين حارث الأزرق الملكي إلى فوز قاتل، حيث رفض انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي وسجل هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتينس ارينا.

من جانبها، أشادت صحيفتا "بيلد" و"Westfalische Rundschau" بتألق المهاجم المغربي وفريقه شالكه، واحتلال المركز الثاني في الترتيب العام بعد مرور خمس جولات على بداية الدوري الألماني.

واختار موقع "سبورت" الألماني التعمق في أسباب التوهج الذي لازم المهاجم المغربي الشاب منذ بداية الموسم، بعدما مر بموسم صعب بسبب معاناته من الإصابة وعدة مشاكل داخل وخارج المستطيل الأخضر، أبرزها حادثة السير المميتة التي وقعت له بمدينة مراكش وأثرت على نفسيته بشكل واضح وجعلته يغرد خارج السرب.

وأوضح المصدر سالف الذكر أن حارث يدين بالفضل لمدرب فريق شالكه، دافييد فاغنر، الذي اتبع استراتيجية خاصة مع مهاجم الأسود بهدف استخراج أفضل ما في جعبته، بعدما تمسك بخدماته ورفض رحيله خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكشف الموقع الألماني عن "الاستراتيجية" التي اعتمدها فاغنر لإعادة حارث إلى توهجه، مشيرا إلى أن المدرب الألماني أولى أهمية خاصة للمهاجم الشاب خلال مرحلة الاستعدادات وكان قريبا منه، كما توصل الطرفان إلى اتفاق معين بينهما.

وأورد المصدر ذاته قول مدرب شالكه: "لقد أخبرت حارث عن تصوري وفعل بدوره الشيء نفسه، وخرجنا بخلاصة معا أنه يجب علينا أن نتعامل معا ونجلس عند نهاية الاستعدادات للموسم الجديد"، وأضاف: "هذه المحادثة الثنائية توقفت الآن لأن الأمور أصبحت واضحة".

وأورد مدرب شالكة أن حارث يتمتع بثقته الكاملة، لكن مع بعض الشروط التي وضحها له، مشيرا إلى أنه سيحصل على دعمه ودعم النادي عندما يتصرف كرياضي تماما كما تنتظر منه مكونات الفريق.

من جانبه، أكد حارث، في تصريح صحافي سابق، أن سبب تألقه وتوهجه منذ بداية الموسم يعود إلى مدربه فاغنر والثقة التي وضعها فيه، موردا أنه يعمل حاليا على تجسيد هذه الثقة في أجمل صورة بتقديم أفضل ما في جعبته فوق أرضية الملعب.