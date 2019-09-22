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كُتّاب وآراء
مرابط يطلب الزيادة في راتبه السنوي مثل حمد الله
عاد الدولي المغربي نور الدين مرابط ليطالب إدارة ناديه النصر السعودي بتحسين عقده الحالي والزيادة في راتبه السنوي، إسوة بمواطنه وزميله في الفريق عبد الرزاق حمد الله، الذي تم تجديد عقده مع بداية الموسم والرفع من راتبه ليصبح الأكثر دخلا بين أفراد المجموعة.
وحسب مصادر سعودية، فإن المهاجم المغربي مرابط طلب من إدارة النصر، برئاسة صفون السويكت، تحسين عقده ورفع راتبه، على الرغم من رفضها الأمر في وقت سابق لعدم قدرتها على تعديل بنود العقد المبرم بينهما.
وأوضحت المصادر أن إدارة النصر لم تتمكن من تحسين الشروط المالية بعقد المهاجم مرابط، لمعاناة الفريق حاليا من أزمة مالية كبيرة، بسبب الأجور العالية التي يؤديها النادي.
وكشفت المصادر ذاتها رغبة الإدارة في تسريح بعض لاعبيها الأجانب ممن يتلقون أجورا كبيرة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتعلق الأمر بالرباعي أحمد موسى، وبيتروس، وجوليانو، ونور الدين مرابط، بينما تأكد بقاء عبد الرزاق حمد الله واستمراره مع المجموعة بالرغم من حصوله على 6 ملايير ونصف المليار سنتيم سنويا.