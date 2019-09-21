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كُتّاب وآراء
مولودية وجدة تقتنص الفوز أمام الفتح الرياضي
تغلب فريق ملودية وجدة على ضيفه نادي اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدفي الفريق الوجدي المهدي جاكي (د21) ووائل السعداوي (د 89) ، فيما كان هدف الفريق الرباطي من توقيع جون جوزيف كومبوس في الدقيقة 5.
وستتواصل منافسات الدورة الثانية يوم غد الأحد بإجراء ثلاث مباريات المبرمجة، فيما تم تأجيل مباريات الوداد الرياضي مع يوسفية برشيد، والرجاء الرياضي مع نهضة الزمامرة، ونهضة بركان مع سريع وادي زم نظرا للمناداة على أكثر من لاعبين من صفوف الوداد والرجاء ونهضة بركان للمنتخب المغربي للاعبين المحليين، فيما أجل لقاء الجيش الملكي مع أولمبيك آسفي نظرا لالتزام الأخير بالمشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.