احتجاج أندية مغربية وراء اعتذار المنتخب الأولمبي

أوعنا بلعيد

اضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الاعتذار عن المشاركة في دورة غرب إفريقيا، التي ستجرى أطوارها بمدينة ثييس بالسنغال في الفترة الممتدة من 28 من الشهر الجاري إلى 13 أكتوبر المقبل، بسبب احتجاجات الأندية المغربية، بعدما قررت خوض هذه المنافسة بالمنتخب الأولمبي.

وحسب مصادر هسبريس، فقد تراجعت الجامعة عن مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة غرب إفريقيا، بعدما توصلت باحتجاجات الأندية المغربية بسبب استدعاء لاعبيها الأساسيين للمشاركة في هذه الدورة التي لا تندرج ضمن أجندة "الفيفا"، وتأثر بالتالي مسابقة الدوري المحلي بسبب تأجيل المباريات.

واحتجت الأندية المغربية على حرمانها من لاعبيها الأساسيين لمدة ثلاثة أسابيع، في وقت ترى فيه أنها في أمسّ الحاجة إلى تلك الأسماء، لاسيما وأن الدوري في بدايته وهي ترغب في خوض المباريات بصفوف مكتملة حتى يتسنى لها تحقيق نتائج مرضية.

كما رافق اختيار المنتخب الأولمبي الذي أقصي من بلوغ نهائيات كأس إفريقيا وأولمبياد طوكيو 2020، بعد خروجه على يد المنتخب المالي، غضب كبير، بحكم أن المشاركة في هذه الدورة لن تقدم شيئا للمنتخب المغربي الذي لن يخوض أي مباراة رسمية على المستوى القريب، بعدما فشل في التأهل إلى الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.

وأقدم الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة المغربية، بعد توصله باحتجاجات الأندية، على إلغاء مشاركة الأولمبيين في الدورة المذكورة، بعدما اختير المغرب لتعويض منتخب سيراليون المنسحب، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أوقف جميع أنشطة الاتحاد السيراليوني بعد تدخل الحكومة في تدبير شؤونه.

وكان مرتقبا أن يخوض المنتخب المغربي الأولمبي مباراته الأولى في هذه المنافسات أمام منتخب ليبيريا، وذلك يوم 29 شتنبر الجاري، حسب ما أفرزته القرعة التي جرت مراسيمها في 29 ماي 2019 بعاصمة السنغال دكار.

وستعرف هذه المنافسة، إلى حدود الآن، مشاركة 15 منتخبا، بعد انسحاب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من السنغال البلد المنظم، غينيا بيساو، غانا، غامبيا، نيجيريا، طوغو، ليبيريا، مالي، النيجر، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، موريتانيا، غينيا، والبنين.

وستعرف هذه المنافسة، إلى حدود الآن، مشاركة 15 منتخبا، بعد انسحاب المغرب، ويتعلق الأمر بكل من السنغال البلد المنظم، غينيا بيساو، غانا، غامبيا، نيجيريا، طوغو، ليبيريا، مالي، النيجر، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، موريتانيا، غينيا، والبنين.