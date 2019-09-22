رئيس الفيفا يعلن إطلاق مونديال أندية خاص بالإناث

هسبريس - د.ب.أ

أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغبة في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، عبر إطلاق بطولة كأس العالم للأندية للإناث وكذلك دوري عالمي لمنتخبات النساء.

وقال إنفانتينو، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو، إن الفيفا سيستثمر مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأضاف إنفانتينو أن إطلاق مونديال أندية للسيدات قد يأتي في 2020 أو 2021 ، وأضاف: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى وقت طويل لإطلاق أو تنظيم بطولة جديدة".

وأشار المسؤول الكروي الدولي إلى أنه يعتبر هذه خطوة محورية، "لأنه لا يفترض بنا الاعتقاد أنه يمكننا تطوير كرة القدم النسائية عبر المنتخبات فقط".

وعن منتخبات كرة القدم للنساء قال إنفانتينو أن مونديال السيدات الذي أقيم مؤخرا في فرنسا أظهر "أن ما نحتاجه هو إقامة بطولاتعلى أعلى مستويات".

وكرر إنفانتينو إبداء رغبته في إطلاق دوري عالمي للمنتخبات، قائلا: "سنقدم الفكرة مرارا وتكرارا حتى تجري الموافقة عليها".