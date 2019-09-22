النقل التلفزي لمباراة المغرب والجزائر يثير السخط

هسبريس من الرباط

انتقادات لاذعة لاحقت متابعة الجماهير المغربية لمباراة الجوار بين المغرب والجزائر، برسم إقصائيات "الشان" المقبل؛ فقد تسبب ضعف جودة النقل التلفزيوني للمقابلة، التي انتهت دون أهداف، في حالة تذمر كبيرة شابت صفوف المتتبعين، خصوصا أن القنوات المغربية اعتادت في مناسبات عديدة التنسيق التقني لضمان جودة الصورة.

وظهرت "مباراة الديربي" في حالة سيئة، واستأثرت الوضعية بتعليقات كثيرة، استغربت ضعف قدرة التلفزيون الجزائري على تأمين نقل جيد لمباراة منتخب وطني؛ وهو ما أثر على نقل قناة "الرياضية" المغربية بدورها، حيث ظهرت الصورة غير واضحة لأغلب اللقطات، واكتفت الجماهير بالمشاهدة على مضض.

وأرخت الأجواء العامة للمباراة بدورها على إيقاع اللاعبين، حيث غابت الجماهير بشكل كبير، وظل حديث اللاعبين فيما بينهم مسموعا للعموم، كما توقفت المباراة لعدة دقائق بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الملعب؛ وهو طبع إيقاع المباراة الذي اتسم بقلة المحاولات السانحة للتسجيل، لتبقى النتيجة كما بدأت، في انتظار الفصل الثاني من اللقاء المصيري، والمرتقب بالمغرب.

وفي السياق، أورد عبد العزيز البودالي، رئيس الهيئة المغربية للمؤلفين الرياضيين، أن "المشاهد الإفريقي تعوّد على نقل جيد لمباريات الدوريات الأوروبية، وبالتالي أي إخراج آخر لن ينال رضاه، بالعودة إلى جودة الأول"، مشيرا إلى أن "ما جرى بخصوص مباراة المحليين ضد الجزائر مرتبط بعدم اهتمام الجيران بمنتخبهم المحلي".

وأضاف البودالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المنتخب الجزائري جمع في أيام معدودة، كما أن المدرب جمال بلماضي رفض الإشراف عليه، وانقطاع التيار الكهربائي خلال المباراة؛ وهي كلها مؤشرات على عدم الاهتمام"، مسجلا أن "جودة النقل تقتضي استثمارات مالية كبيرة، وترسيخ ثقافة منح المتلقي مادة محترمة".

وأوضح الناقد الرياضي أن "المتفرجين بدورهم أحيانا يساهمون في الأمر"، منتقدا "تفضيل العديدين على مشاهدة المباريات عبر الهواتف بشكل غير قانوني"، مطالبا "الجامعة بفرض شروط النقل الجيد على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لما في ذلك من احترام للمشاهد".