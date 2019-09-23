جمهور "شالكه" يمنح حارث أول جائزة هذا الموسم

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي أمين حارث، نجم شالكة الألماني لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه منذ بداية الموسم الحالي، وحصل على أولى جوائزه الفردية مع بداية موسم 2019-2020.

وتألق المهاجم المغربي بشكل لافت رفقة فريق شالكة بعدما حصل على ثقة مدربه دافييد فاغنر، الذي تمكن من إعادة الموهوب المغربي إلى توهجه والتزامه بعدما منحه دعما كاملا ووقف في طريق تسريحه خلال الانتقالات الصيفية مبديا تشبثه بخدماته.

وأعلن فريق شالكة الألماني، عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "تويتر"، تتويج المهاجم المغربي بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر غشت الماضي بعدما تألق وساهم في تحقيق المجموعة لثلاثة انتصارات بالدوري الألماني.

وأوضح مسؤولو الفريق الألماني أن جماهير النادي اختارت حارث، البالغ من العمر 22 سنة، كأفضل لاعب بعدما صوّتت لصالحه وحصد ما مجموعه 49% من نسبة الأصوات.

وجاء اختيار اللاعب سالف الذكر بعدما ساهم في تحقيق فريقه لمجموعة من النتائج الإيجابية؛ أولاها الفوز بخمسة أهداف دون رد، أمام فريق دروشتيرسن برسم الدور الأول من كأس ألمانيا، بعدما صنع هدفين.

وأقنع مستوى حارث جماهير شالكة منذ بداية الموسم، بالرغم من كون الأهداف الثلاثة التي سجلها جاءت في شهر شتنبر الحالي؛ لكن ما قدمه من مردود كبير خلال الشهر المنصرم خول له التتويج بالجائزة.

يشار إلى أن مهاجم الأسود سجل هدف الفوز لفريقه أمام ماينز في الوقت القاتل خلال المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد، ليمنح بذلك الملكي الألماني الانتصار الثالث هذا الموسم محتلا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن لايزبيغ المتصدر.