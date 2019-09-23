24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. هيئة حقوقية تنتقد ارتفاع ميزانية التسلح في المملكة (5.00)

  3. حملة أمنية تستهدف مروجي المخدرات بمدينة فاس (5.00)

  4. مسرحية "ثازيري" تستحضر الريفيات في الحسيمة‎ (5.00)

  5. مديرية التربية بزاكورة توضح بخصوص تخريب فرعية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | جمهور "شالكه" يمنح حارث أول جائزة هذا الموسم

جمهور "شالكه" يمنح حارث أول جائزة هذا الموسم

جمهور "شالكه" يمنح حارث أول جائزة هذا الموسم
أوعنا بلعيد
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 10:16

حصد الدولي المغربي أمين حارث، نجم شالكة الألماني لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه منذ بداية الموسم الحالي، وحصل على أولى جوائزه الفردية مع بداية موسم 2019-2020.

وتألق المهاجم المغربي بشكل لافت رفقة فريق شالكة بعدما حصل على ثقة مدربه دافييد فاغنر، الذي تمكن من إعادة الموهوب المغربي إلى توهجه والتزامه بعدما منحه دعما كاملا ووقف في طريق تسريحه خلال الانتقالات الصيفية مبديا تشبثه بخدماته.

وأعلن فريق شالكة الألماني، عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي "تويتر"، تتويج المهاجم المغربي بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر غشت الماضي بعدما تألق وساهم في تحقيق المجموعة لثلاثة انتصارات بالدوري الألماني.

وأوضح مسؤولو الفريق الألماني أن جماهير النادي اختارت حارث، البالغ من العمر 22 سنة، كأفضل لاعب بعدما صوّتت لصالحه وحصد ما مجموعه 49% من نسبة الأصوات.

وجاء اختيار اللاعب سالف الذكر بعدما ساهم في تحقيق فريقه لمجموعة من النتائج الإيجابية؛ أولاها الفوز بخمسة أهداف دون رد، أمام فريق دروشتيرسن برسم الدور الأول من كأس ألمانيا، بعدما صنع هدفين.

وأقنع مستوى حارث جماهير شالكة منذ بداية الموسم، بالرغم من كون الأهداف الثلاثة التي سجلها جاءت في شهر شتنبر الحالي؛ لكن ما قدمه من مردود كبير خلال الشهر المنصرم خول له التتويج بالجائزة.

يشار إلى أن مهاجم الأسود سجل هدف الفوز لفريقه أمام ماينز في الوقت القاتل خلال المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد، ليمنح بذلك الملكي الألماني الانتصار الثالث هذا الموسم محتلا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن لايزبيغ المتصدر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حارث الاثنين 23 شتنبر 2019 - 11:29
برافو كان عندي اليقين التام ان هذا الولد سوف يتحسن ويصبح من ببن احسن اللعاعبين. بالتوفيق والمزيد من العطاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.