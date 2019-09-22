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المغرب التطواني يحقق فوزه الثاني بالدوري الاحترافي
الأحد 22 شتنبر 2019 - 19:24
تفوق فريق المغرب التطواني على مضيفه رجاء بني ملال بـ 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدفي الفريق التطواني الذي حقق فوزه الثاني على التوالي عبدولاي سيسكو (د 16) وعدنان الوردي (د 65).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - إسماعيل الأحد 22 شتنبر 2019 - 19:55
فريق يبدو أنه استعد جيدا لهذا الموسم. أتمنى أن يمشي بخطا ثابتة نحو النتائج الإيجابية في كل من البطولة وكأس العرش
2 - محمد مداني الأحد 22 شتنبر 2019 - 20:16
المغرب التطواني حقق الأهم لأنه لعب أمام فريق تاءه كان اللاعبين مخدرين أو ربما يشدهم الحنين إلى الرجوع للقسم الوطني الثاني . المطلوب من القائمين على الشأن الكروي ببن ملال أن يراجعوا دروسهم قبل فوات الاوان وإلا مكانهم في القسم الثاني ينتظرهم في الموسم المقبل .
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