المغرب التطواني يحقق فوزه الثاني بالدوري الاحترافي

هسبريس - و.م .ع

تفوق فريق المغرب التطواني على مضيفه رجاء بني ملال بـ 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق التطواني الذي حقق فوزه الثاني على التوالي عبدولاي سيسكو (د 16) وعدنان الوردي (د 65).