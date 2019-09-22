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الرئيسية | رياضة | النتائج الكاملة للدورة الثانية من بطولة القسم الثاني

النتائج الكاملة للدورة الثانية من بطولة القسم الثاني

النتائج الكاملة للدورة الثانية من بطولة القسم الثاني
هسبريس - و.م.ع
الأحد 22 شتنبر 2019 - 20:08

في مايلي النتائج الكاملة لمباريات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني في كرة القدم، التي جرت أمس السبت واليوم الأحد.

- أمس السبت ..

الكوكب المراكشي..............الاتحاد البيضاوي 0-0.

النادي الرياضي السالمي..............المغرب الفاسي 1-0.

الوداد الفاسي...............أولمبيك الدشيرة 1-0.

النادي القنيطري..............شباب أطلس خنيفرة 0-0.

الراسينغ البيضاوي..............جمعية سلا 2-0.

الإتحاد الزموري للخميسات..............نادي شباب ابن جرير 2-3.

- اليوم الأحد

وداد تمارة..............شباب المحمدية 0-3

شباب الريف الحسيمي..............اتحاد سيدي قاسم 1-0.

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