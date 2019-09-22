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النتائج الكاملة للدورة الثانية من بطولة القسم الثاني
في مايلي النتائج الكاملة لمباريات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الثاني في كرة القدم، التي جرت أمس السبت واليوم الأحد.
- أمس السبت ..
الكوكب المراكشي..............الاتحاد البيضاوي 0-0.
النادي الرياضي السالمي..............المغرب الفاسي 1-0.
الوداد الفاسي...............أولمبيك الدشيرة 1-0.
النادي القنيطري..............شباب أطلس خنيفرة 0-0.
الراسينغ البيضاوي..............جمعية سلا 2-0.
الإتحاد الزموري للخميسات..............نادي شباب ابن جرير 2-3.
- اليوم الأحد
وداد تمارة..............شباب المحمدية 0-3
شباب الريف الحسيمي..............اتحاد سيدي قاسم 1-0.