أولمبيك خريبكة وحسنية أكادير يكتفيان بالتعادل

صالح الخزاعي من خريبكة

اقتسم فريقا أولمبيك خريبكة وحسنية أكادير لكرة القدم نقط المباراة التي جمعتهما، عشية اليوم بملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة، برسم الجولة الثانية من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوطين تميّزا بكثرة المحاولات الفاشلة من جانب الفريقين؛ وهو ما دفع جمهور حسنية أكادير، الذي حج إلى مدينة خريبكة بكثافة، إلى ترديد شعار "لا لا مابغيناش التعادل"، فيما رددت الجماهير الخريبكية "وطلع.. وطلع تماركي" خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

يشار إلى أن حصول أولمبيك خريبكة، اليوم، على نقطة واحدة أتى بعدما افتتح البطولة، الأسبوع الماضي، بالتعادل مع فريق أولمبيك آسفي بهدف لمثله؛ وهو ما جعل رصيده، إلى حدود الساعة، لا يتجاوز النقطتيْن.