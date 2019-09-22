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الرئيسية | رياضة | لا غالب ولا مغلوب في مباراة اتحاد طنجة والجديدة

لا غالب ولا مغلوب في مباراة اتحاد طنجة والجديدة

لا غالب ولا مغلوب في مباراة اتحاد طنجة والجديدة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 22 شتنبر 2019 - 22:14

تعادل فريق اتحاد طنجة مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بطنجة، ضمن منافسات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم. وعرفت المباراة تضييع لاعب فريق الدفاع الجديدي بكاري ندياي لضربة جزاء في الدقيقة 73.

وفي مباراة ثانية عن الدورة ذاتها، تفوق فريق المغرب التطواني على مضيفه رجاء بني ملال بـ2-0، في المباراة التي جرت بينهما على أرضية الملعب البلدي بوادي زم.

وسجل هدفي الفريق التطواني عبدولاي سيسكو (د 16) وعدنان الوردي (د 65).

أما المباراة التي جمعت في وقت سابق اليوم بملعب الفوسفاط بخريبكة بين الأولمبيك المحلي وحسنية أكادير فانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويذكر أنه تم تأجيل مباريات الوداد الرياضي مع يوسفية برشيد، والرجاء الرياضي مع نهضة الزمامرة، ونهضة بركان مع سريع وادي زم نظرا للمناداة على أكثر من لاعبين من صفوف الوداد والرجاء ونهضة بركان للمنتخب المغربي للاعبين المحليين، فيما أجل لقاء الجيش الملكي مع أولمبيك آسفي نظرا لالتزام الأخير بالمشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفي مايلي النتائج وبرنامج باقي المباريات ..

- أمس السبت ..

مولودية وجدة ............... اتحاد الفتح الرياضي 2-1.

- اليوم الأحد ..

رجاء بني ملال ............. المغرب التطواني 0- 2.

أولمبيك خريبكة ............. حسنية أكادير 0-0.

إتحاد طنجة ............. الدفاع الجديدي 0-0.

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