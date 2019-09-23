جامعة التايكواندو تشرع في تطبيق "رياضة ودراسة"

هسبريس من الرباط

تنفيذا لمضامين برنامج "رياضة ودراسة"، الذي أعدت مشروعه كل من وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة، شرعت الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو في بلورة هذا المشروع على أرض الواقع بالثانوية التأهيلية عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

ويقضي هذا البرنامج بإحداث ثانويات رياضية على مستوى كل جهات المملكة، وسيتم اعتماده في مرحلة أولى بجهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أساس تعميمه السنة المقبلة على مستوى باقي الجهات.

في هذا الصدد قام رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، إدريس الهلالي، بزيارة إلى الثانوية التأهيلية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، التي اختيرت لتكون منصة أولى لإطلاق هذا البرنامج الرياضي الاستثنائي.

وقام الهلالي بعقد اجتماعات مع أطر هذه الثانوية وأطر عصبة الدار البيضاء للتايكواندو؛ وذلك قصد الوقوف على المنهاج الذي سيتم اعتماده ضمن برنامج "رياضة ودراسة"، الذي سيستفيد من خلاله تلاميذ السنة التاسعة إعدادي والجذع المشترك وكذا تلاميذ السنة الأولى من سلك الباكالوريا؛ على أن يضاف إلى هذه المستويات التعليمية المستهدفة هذه السنة الدراسية مستوى السنة الثانية باكالوريا، الذي سيشمله أيضا هذا البرنامج خلال السنة المقبلة.

رئيس الجامعة التقى أيضا بالفوج الأول من التلاميذ المستفيدين من البرنامج، ليتم تسليمهم البدل الرياضية الخاصة بهم؛ على أن يتم لاحقا تزويد هذه المؤسسة التعليمية بمختلف المعدات التدريبية اللازمة.