24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟‬ (5.00)

  2. السلطات تمنع توزيع إعانات تركية في ويسلان (5.00)

  3. حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" (5.00)

  4. "ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (5.00)

  5. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | جامعة التايكواندو تشرع في تطبيق "رياضة ودراسة"

جامعة التايكواندو تشرع في تطبيق "رياضة ودراسة"

جامعة التايكواندو تشرع في تطبيق "رياضة ودراسة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 02:35

تنفيذا لمضامين برنامج "رياضة ودراسة"، الذي أعدت مشروعه كل من وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة، شرعت الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو في بلورة هذا المشروع على أرض الواقع بالثانوية التأهيلية عين السبع بمدينة الدار البيضاء.

ويقضي هذا البرنامج بإحداث ثانويات رياضية على مستوى كل جهات المملكة، وسيتم اعتماده في مرحلة أولى بجهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أساس تعميمه السنة المقبلة على مستوى باقي الجهات.

في هذا الصدد قام رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، إدريس الهلالي، بزيارة إلى الثانوية التأهيلية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، التي اختيرت لتكون منصة أولى لإطلاق هذا البرنامج الرياضي الاستثنائي.

وقام الهلالي بعقد اجتماعات مع أطر هذه الثانوية وأطر عصبة الدار البيضاء للتايكواندو؛ وذلك قصد الوقوف على المنهاج الذي سيتم اعتماده ضمن برنامج "رياضة ودراسة"، الذي سيستفيد من خلاله تلاميذ السنة التاسعة إعدادي والجذع المشترك وكذا تلاميذ السنة الأولى من سلك الباكالوريا؛ على أن يضاف إلى هذه المستويات التعليمية المستهدفة هذه السنة الدراسية مستوى السنة الثانية باكالوريا، الذي سيشمله أيضا هذا البرنامج خلال السنة المقبلة.

رئيس الجامعة التقى أيضا بالفوج الأول من التلاميذ المستفيدين من البرنامج، ليتم تسليمهم البدل الرياضية الخاصة بهم؛ على أن يتم لاحقا تزويد هذه المؤسسة التعليمية بمختلف المعدات التدريبية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.