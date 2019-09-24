"الكاف" يعاين المنشآت الرياضية لـ"بطولة الشان"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إيفاد فريق تفتيش للكاميرون، خلال الفترة ما بين 24 و30 شتنبر الجاري، لمعاينة المنشآت الرياضية المخصصة لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين "شان 2020".

وقال "الكاف"، في بيان، إن الفريق المكون من سبعة أفراد؛ برئاسة الكونغولي كونستانت عوماري النائب الأول للرئيس، سيقوم بزيارة للكاميرون من 24 إلى 30 شتنبر 2019 لمعاينة المنشآت المخصصة لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية للمحليين "توتال شان 2020".

وأضاف المصدر نفسه أن الفريق سيقوم بتفتيش البنية التحتية الرياضية ومنشآت الإقامة في مدن ياوندي، دوالا، بافوسام وجاروا.

وكان "الكاف" قد أعلن، في أبريل الماضي، إسناد تنظيم نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، نسخة 2020، إلى الكاميرون.

وقرر المكتب التنفيذي لهذه الهيئة القارية، قبلئذ سحب تنظيم البطولة ذاتها من إثيوبيا، ومنحها للكاميرون، بعد فشل المسؤولين الإثيوبيين في إقناع أعضاء لجنة تفتيش تابعة للكاف بجاهزية البنية التحتية والمنشآت الرياضية لتنظيم هذه التظاهرة الكروية.