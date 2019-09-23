ميسي يفوز بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم

هسبريس - متابعة

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، مساء اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتسلم ميسي الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق نجم برشلونة بهذا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة رافعا رصيده إلى ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب للبرتغالي كريستيانو رونالدو.