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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | ميسي يفوز بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم

ميسي يفوز بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم

ميسي يفوز بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:10

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، مساء اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتسلم ميسي الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق نجم برشلونة بهذا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة رافعا رصيده إلى ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - أبو إيناس الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:22
بصحتو استاهل لاعب مميز على مدى 15 سنة وهو يقدم المتعة.
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26
2 - البارصا الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:23
يستحق الاسطورة ميسي الف مبروك ولاعزاء للحاقدين من يشكك في ادائه اعمى بدون شك
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21
3 - مغربيييي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:28
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مافهمتش اش من معيار علاش كيعتمدو هاد الفيفا . الأفضل على الإطلاق في نظري واعتقد في نظر الأغلبية هو الهولندي فان دايك كان حاسما سواء مع ليفربول او مع المنتخب.انا لا اقلل من شان ميسي ولكن نتائجه في الموسم ليست كفيلة بتتويجه بالجائزة.
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-11
4 - التخلويض الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:29
ما هو اللقب القاري او الدولي الدي ناله ميسي في 2019
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-9
5 - abdelhak الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:32
أجمل وأمهر من لمس كرة القدم لسنببييييين طوييبيببببيلة.
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5
6 - hmsai الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:32
c’est messi qui a reçu le prix the best du meilleur joueur c’est pas ... !! merci de couriger l’erreur ??
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0
7 - Yoz الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:40
اخيرا عادت الفيفا الى رشدها بعد مهزلت مودريتش.... ميسي او رونالدو كلاهما في مستوى الحدث رغم ان ميسي الاحق به
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5
8 - عار الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:44
ميسي لاعب من اختراع إنيسطا و اتشافي. والدليل أنه كان ودائما لا يفعل شئ مع فريق غير البارسا . اللاعب هو من يحافظ على جدارته في أي فريق. ومن قال أن ميسي لاعب فلماذا لا ينتقل ألى فريق آخر ولو كان الأرجنتين ههههه
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-6
9 - Messi الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:44
يستحق أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم
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5
10 - khd الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:47
مبروك لى ميسي كان حمد الله ينافس مسي على أحسن لاعب في العالم ولكن يا حسرتاه غادي اديها في السنوات المقبلة أن شاء الله. اوى فينكم لتيقولوا ان لاعبكم النفضل كان سوف احسن من ميسي ارفعوا دعوة إلى الطاس لانصاف لاعبكم الخائن. السيد راه صنف رابعا في اسيا يعني أن هناك من هو احسن منه في قارة بطولتها من أضعف البطولات على الصعيد العالمي.
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0
11 - Hicham الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:50
ألف الف مبروك،ولا عزاء للحاقدين.
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5
12 - Gala الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:51
On s'en fout ! Ce gars finance les israéliens pour combattre les palestiniens. Quelle horreur!
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-2
13 - amazighs الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:54
pour moi il es nul,Car il na jamais rien gagné une seul victoire avec son propre pays, Alors il es nul...
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-3
14 - لغزاونة حمداوة الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:54
يستحق أكثر من ذلك ،فعلا أسطورة كرة القدم يغرد وحيدا في العالم اسعد ويسعد محبيه الذواقين لفن الكرة
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1
15 - عبد ربه الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:57
يستحق جاءزة أحسن لاعب كرة قدم عبر العصور الى يومنا هذا .
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-1
16 - منير الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:57
لا يستحق هده الجائزة لانه لو يقدم اي شيء هده السنة
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4
17 - Mustapha الاثنين 23 شتنبر 2019 - 22:00
Misi did not wining copa America uefa champions league only liga Spain means not enough to win best players in the world Mohamed salah the best scorer in premier league and he win champions league means he deserved best players in the world wining
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0
18 - عبد الجليل الاثنين 23 شتنبر 2019 - 22:02
انما هي الكرة للتسلية والتخدير فلا داعي لكل هذه العبارات. ابحثوا ايها الشباب عن سبل النجاة امام الله ،واشغلوا انفسكم بما ينفع
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