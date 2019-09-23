الألماني يورين كلوب يتوج أفضل مدرب في العالم

هسبريس - متابعة

نال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم المكافأة المناسبة لفوزه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتوج اليوم الاثنين بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وتسلم كلوب الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق كلوب بهذا على الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.

وكانت لجنة مشكلة من خبراء كرة القدم اختارت عشرة مدربين في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة وذلك طبقا لأداء وإنجاز كل مدرب في الفترة من 16 تموز 2018 إلى 19 تموز/يوليو 2019 .

وبعد الكشف عن هذه القائمة ، حسم التصويت الذي شارك فيه المشجعون والنقاد الرياضيون وقادة ومدربو المنتخبات الوطنية في كل أنحاء العالم بنسبة متساوية (25 بالمئة) لكل من الفئات الأربعة ، هوية المدربين الثلاثة الذين وصلوا للقائمة النهائية والتي كشف النقاب عنها في الثاني من أيلول الحالي قبل بدء التصويت النهائي لاختيار الفائز بالجائزة.

واستحق كلوب الفوز بالجائزة بعدما أعاد ليفربول إلى العرش الأوروبي بعد سنوات طويلة من الغياب حيث قاد الفريق بجدارة للفوز بلقب دوري الأبطال كما أحرز معه المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي علما بأن الفريق خسر مباراة واحدة فقط في البطولة المحلية على مدار الموسم.

وفي المقابل ، واصل جوارديولا تألقه مع مانشستر سيتي وقاد الفريق للثلاثية المحلية (دوري وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا) ليصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز كما وصل جوارديولا مع الفريق إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكن الحظ عانده مجددا ليفقد فرصة التتويج باللقب في الموسم الماضي.

وقاد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريقه توتنهام إلى إنجاز غير مسبوق ببلوغ المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.