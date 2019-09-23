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الرئيسية | رياضة | المجري زسوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

المجري زسوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

المجري زسوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 20:15

توج المجري دانيال زسوري اليوم الاثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لفريق ديبريسن في مرمى فيرينسفاروس بالدوري المجري.

وتسلم زسوري الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكانت القائمة الأولية التي ضمت أفضل عشرة أهداف أعلنت في 19غشت طبقا لاختيار لجنة من خبراء كرة القدم فيما أغلق تصويت المشجعين على هذه الأهداف العشرة في أول أيلول/سبتمبر الحالي ليبدأ بعدها التصويت من أساطير اللعبة لاختيار الهدف الفائز الجائزة من بين الأهداف الثلاثة التي وصلت للقائمة النهائية.

وتفوق زسوري بهدفه لفريق ديبريسن الذي قاده للفوز 2 / 1 على فيرينسفاروس بالدوري المجري على هدفين للأرجنتيني ليونيل ميسي والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو.

وسجل ميسي هدفه لفريق برشلونة في مرمى ريال بيتيس خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.

وكان الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو سجل هذا الهدف ليقود فريقه ريفر بليت للفوز على ريسينج 1 / صفر في الدوري الأرجنتيني.

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