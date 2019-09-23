24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرباط بدون سيارات
- تكريم الخالدي بحفل إدار
- "الأغلبية" تتهم العثماني بتهريب نقاش التعديل الحكومي إلى "البيجيدي"
- جماهير المولودية الوجدية
- "خارجة عن القانون" .. حملة مغربية تروم فتح نقاش الحريات الفردية
شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)
المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً (5.00)
العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك (5.00)
رصيف الصحافة: الأمن يستعين بالثكنات للتمرن على إطلاق الرصاص (5.00)
- العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك - (90)
- شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت - (55)
- المغرب يتراجع في مؤشر "التقدم الاجتماعي" إلى المرتبة 82 عالمياً - (49)
- "الزلزال الانتخابي" التونسي يضع "إسلاميي النهضة" أمام "أزمة هوية" - (42)
- "خارجة عن القانون" .. حملة مغربية تروم فتح نقاش الحريات الفردية - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المجري زسوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف
توج المجري دانيال زسوري اليوم الاثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه لفريق ديبريسن في مرمى فيرينسفاروس بالدوري المجري.
وتسلم زسوري الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.
وكانت القائمة الأولية التي ضمت أفضل عشرة أهداف أعلنت في 19غشت طبقا لاختيار لجنة من خبراء كرة القدم فيما أغلق تصويت المشجعين على هذه الأهداف العشرة في أول أيلول/سبتمبر الحالي ليبدأ بعدها التصويت من أساطير اللعبة لاختيار الهدف الفائز الجائزة من بين الأهداف الثلاثة التي وصلت للقائمة النهائية.
وتفوق زسوري بهدفه لفريق ديبريسن الذي قاده للفوز 2 / 1 على فيرينسفاروس بالدوري المجري على هدفين للأرجنتيني ليونيل ميسي والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو.
وسجل ميسي هدفه لفريق برشلونة في مرمى ريال بيتيس خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.
وكان الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو سجل هذا الهدف ليقود فريقه ريفر بليت للفوز على ريسينج 1 / صفر في الدوري الأرجنتيني.