البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى بالعالم

هسبريس - د .ب .أ

توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتسلم أليسون الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق أليسون على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما مواطنه إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي والألماني مارك أندري تدير شتيغن حارس برشلونة الإسباني.

وساهم أليسون بقدر هائل في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا كما قاد المنتخب البرازيلي للقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) التي استضافتها البرازيل منتصف العام الحالي.

وفي الدوري الإنجليزي، كان أليسون أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة الشباك حيث حقق ذلك في 21 مباراة لليفربول متفوقا بفارق مباراة واحدة على مواطنه إيدرسون الذي فاز مع مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية (دوري وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا) كما فاز إديرسون مثل مواطنه أليسون بلقب كوبا أمريكا 2019 مع منتخب السامبا.

وفي المقابل، توج الألماني مارك أندري تير شتيغن مع فريقه برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعدما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة بالمسابقة كما وصل مع الفريق للمربع الذهبي بدوري الأبطال الأوروبي.