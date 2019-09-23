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الرئيسية | رياضة | الرجاء يكتفي بهدف أمام هلال القدس الفلسطيني

الرجاء يكتفي بهدف أمام هلال القدس الفلسطيني

الرجاء يكتفي بهدف أمام هلال القدس الفلسطيني
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 21:50

حقق فريق الرجاء الرياضي فوزا صغيرا على ضيفه هلال القدس الفلسطيني بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في كرة القدم. وانتهى الشوط الأول من المباراة، التي جرت بحضور جماهيري غفير بتفوق الرجاء الرياضي بالهدف الوحيد الذي سجله العميد محسن متولي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 12، بعد إسقاط المهاجم الكونغولي مالنغو في مربع العمليات.

وعرفت الجولة الثانية من المباراة ندرة في فرص التسجيل، حيث اتسمت بسيطرة عقيمة لأشبال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذين عجزوا عن فك شفرة الدفاع المتراس للفريق الفلسطيني الذي اعتمد على تقوية خط دفاعه والاكتفاء بالهجمات المضادة بواسطة المهاجم محمد يامين.

وشهدت الجولة الثانية تألقا لحارس المرمى الفلسطيني راضي حمادة الذي دافع عن نظافة شباكه باستبسال كبير، حيث تصدى لسلسلة من الفرص السانحة للتسجيل كان وراءها كل من محمود بنحليب ومالنغو ومحسن متولي وأيوب ناناح.

وتميزت هذه المباراة بالاستقبال الحار الذي خصصته الجماهير العريضة للقلعة الخضراء لفريق هلال القدس الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين الرجاء وهلال القدس ستجرى بملعب فيصل الحسيني الدولي يوم 03 أكتوبر المقبل.

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