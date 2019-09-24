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الرئيسية | رياضة | جماهير "البوندسليغا" تختبر أنترنيت الجيل الخامس

جماهير "البوندسليغا" تختبر أنترنيت الجيل الخامس

جماهير "البوندسليغا" تختبر أنترنيت الجيل الخامس
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:42

اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم مطلع الأسبوع، تطبيقا مرتكزا على الجيل الخامس لشبكات الخلوي يوفر للمشجعين كل الاحصاءات في الوقت الفعلي، على هواتفهم الذكية، وذلك في سابقة على المستوى الدولي.

وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة يوجّه المتفرجون هواتفهم الذكية، إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، نحو أرض الملعب لتظهر المباراة على شاشتهم مع بيانات تفصيلية إضافية.

وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته في الوقت الفعلي، إضافة إلى كل الاحصاءات: التمريرات الناجحة والمهدرة، وعدد الكيلومترات المقطوعة...

وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتفرجون والصحافيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة من خلال شاشة هواتفهم الذكية وليس النظر إلى أرض الملعب.

وقال أندرياس هايدن، ممثل رابطة الدوري، إن الأمر لا يتعلق باستبدال الطريقة الحالية لعيش كرة القدم، بل منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغترب الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:56
اين انتم يا اصحاب سبحااان الله خصهم غير يشهدوا ههههه
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2 - Observer الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:23
للتدكير انترنت الجيل الخامس أنجزته العقول العلمية وليست العقول الفقهية. طاب يومكم
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-2
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