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كُتّاب وآراء
جماهير "البوندسليغا" تختبر أنترنيت الجيل الخامس
اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم مطلع الأسبوع، تطبيقا مرتكزا على الجيل الخامس لشبكات الخلوي يوفر للمشجعين كل الاحصاءات في الوقت الفعلي، على هواتفهم الذكية، وذلك في سابقة على المستوى الدولي.
وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة يوجّه المتفرجون هواتفهم الذكية، إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس، نحو أرض الملعب لتظهر المباراة على شاشتهم مع بيانات تفصيلية إضافية.
وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته في الوقت الفعلي، إضافة إلى كل الاحصاءات: التمريرات الناجحة والمهدرة، وعدد الكيلومترات المقطوعة...
وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتفرجون والصحافيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة من خلال شاشة هواتفهم الذكية وليس النظر إلى أرض الملعب.
وقال أندرياس هايدن، ممثل رابطة الدوري، إن الأمر لا يتعلق باستبدال الطريقة الحالية لعيش كرة القدم، بل منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة.