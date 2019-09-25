الإيقاف يغيب "سايس" يغيب عن "وولفرهامبتون"

أوعنا بلعيد

يخوض فريق ولفرهامبتون مباراة ملغومة أمام منافسه ريدينغ، برسم الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، يوم غد الأربعاء، بدون خدمات مدافعه المغربي رومان سايس، الغائب عن اللقاء بداعي الإيقاف.

وكان المدافع المغربي المتألق قد تعرض للطرد في مباراة كريستال بالاس، برسم الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية عقب خطأ ضد ويلفريد زاها؛ وهو ما دفع الحكم ستيوارت أتويل إلى إشهار الورقة الحمراء في وجهه قبل نهاية اللقاء بخمس عشرة دقيقة.

وسيحرم البرتغالي نونو ايسبيرتو، مدرب الفريق، من خدمات رومان سايس، أمام ريدينغ في كأس الرابطة الإنجليزية، إذ تنص قوانين الاتحاد الإنجليزي على استكمال عقوبة الإيقاف بالبطاقة الحمراء في المباراة التالية، حتى وإن كانت في مسابقة محلية أخرى غير الدوري؛ في حين أن الإيقاف بسبب تراكم البطاقات لا يتم إلا في المسابقة نفسها.

ويعدّ طرد رومان سايس الحالة الثانية في صفوف وولفرهامبتون في الموسم الحالي، بعدما تعرض زميله الفرنسي ويلي بولي للطرد أمام ايفرتون في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع ضمن الأسبوع الرابع؛ وهو ما حرمه من خوض مباراة تشلسي القوية ضمن الجولة الخامسة، التي عرفت هزيمة رفاق سايس بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتحدث المدرب البرتغالي عن طرد لاعبه سايس، قائلا: "لم أكن قريبا من اللقطة عندما حصل على البطاقة الصفراء الأولى، يوجد الحكم فوق أرضية الميدان وهناك أيضا تقنية الفيديو، والعديد من الأعين المفتوحة للحديث عن هذه الحالة أفضل مني".

وأضاف: "ليس على رومان سايس الاعتذار بعدما حصل، بل عليه التطور والمضي بخطوات جديدة إلى الأمام، لا أحد مجبر على الاعتذار على شيء".

ويعيش الطاقم التقني لوولفرهامبتون تحت ضغط كبير، إذ بعد مرور ست جولات على بداية الدوري لا يزال أصدقاء رومان سايس يبحثون عن تحقيق انتصارهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

وبقي وولفرهامبتون في المركز الـ19 وقبل الأخير، برصيد أربع نقاط؛ وهو ما سيحتم على المجموعة تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريدينغ، برسم الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لمصالحة الأنصار وتخفيف الانتقادات عن المدرب وبقية اللاعبين.