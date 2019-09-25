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كُتّاب وآراء
الإيقاف الدولي "مدى الحياة" يهدد سفيان بوشار
سيغيب رسميا سفيان بوشار، مدافع المنتخب الجزائري للمحليين، عن مواجهة الإياب أمام المنتخب الوطني المغربي والتي ستجرى يوم 18 أكتوبر المقبل، برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للمحليين التي تستضيفها الكاميرون في 2020.
وحسب مصادر جزائرية، فقد أصبح اللاعب سالف الذكر مهددا بعقوبة قاسية، عقب ما صدر منه خلال معسكر المنتخب الجزائري الأخير، قبل مواجهة المنتخب المغربي التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، بعدما أصر على مغادرة التربص الإعدادي بسبب رغبته في الاطمئنان على والدته التي كانت تعاني المرض؛ وهو الأمر الذي دفع بالمدرب لودوفيتش باتيلي إلى تدوين تقرير قوي في حقه.
من جانبه، يرى مدرب المنتخب الجزائري المحلي أن مدافع بلوزداد قرر مغادرة المعسكر بعد أن علم بأنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية التي واجهت المنتخب الوطني المغربي خلال المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة؛ وهو ما يمثل قلة احترام لمنتخب بلاده وجهازه الفني.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم تعتزم استدعاء اللاعب للاستماع إلى أقواله، قبل تسليط العقوبة عليه والتي قد تصل إلى حرمانه من المشاركة رفقة المنتخب مدى الحياة، مع إيقافه 4 مباريات في الدوري المحلي، تحت بند السلوك السيئ والإخلال بالنظام الداخلي.
وتأكد غياب اللاعب بوشار عن مباراة الإياب أمام المغرب، بعدما صرح المدرب لودوفيتش باتيلي بأنه لن يوجه إليه الدعوة مرة أخرى، بسبب عدم احترامه قرارات الطاقم التقني.