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كُتّاب وآراء
السكتيوي يصدم "الماط" ويطلب تعويض 230 مليونا
ينتظر طارق السكتيوي، المدرب الجديد لفريق نهضة بركان، ما سيسفر عنه حكم لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعدما رفع شكوى إليها ضد فريقه السابق المغرب الرياضي التطواني، عقب إقالته من منصبه دون تمكينه من مستحقاته المالية.
وحسب مصادر هسبريس، فقد طالب السكتيوي إدارة المغرب التطواني بدفع راتبه لسنة كاملة، عقب الاستغناء عن خدماته من قبل الإدارة التطوانية. كما طالب بمنحة قيادة المجموعة للبقاء في القسم الأول ومستحقات مالية أخرى.
ويطالب المدرب الحالي لنهضة بركان بحصوله على 230 مليون سنتيم، بعد الاستغناء عن خدماته من قبل إدارة "الماط" التي أقالته في مرحلة الاستعدادات الصيفية، بسبب اختلاف في الرؤى بينه وبين مسيري النادي ليتم التعاقد مع الإسباني أنخيل بياديرو مكانه.
ويرتقب أن تحسم لجنة النزاعات في شكوى السكتيوي في حق الفريق التطواني، الذي عاش الموسم الماضي أزمة مالية خانقة بشهادة المسؤولين عن الفريق؛ وهو ما ترتبت عنه ديون ونزاعات تدخلت على إثرها الجامعة الملكية المغربية وأقدمت على اقتطاع مبالغ مالية من منحة 200 مليون سنتيم، التي كان من المنتظر أن يتوصل بها النادي كدفعة أولى في إطار الدعم المخصص للأندية، تنفيذا للأحكام المترتبة عن نزاعات قديمة مع لاعبين حملوا قميص الفريق. كما سبق للمدرب الإسباني لوبيرا أن طالب بمستحقاته البالغة 210 ملايين سنتيم، بعدما ورثت وضعيته عن فترة رئاسة عبد المالك أبرون.