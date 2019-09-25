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كُتّاب وآراء
إيحاتارن وطنان يقودان التشكيلة المثالية بالإيردفيزي
شهدت الجولة السابعة من الدوري الهولندي الممتاز تألق مجموعة من اللاعبين المغاربة، رفقة أنديتهم؛ وهو ما خول لهم المشاركة في التشكيلة المثالية، بفضل أدائهم اللافت ومساهمتهم الكبيرة في حصد أنديتهم لنتائج إيجابية.
واختير الموهوب المغربي محمد إيحاتارن، نجم أيندهوفن، كأفضل موزع للأسبوع الثاني على التوالي عندما تألق بقميص ناديه أمام أياكس أمستردام بقمة القمم عن الجولة السابعة وكان من بين نجوم اللقاء، بفضل أدائه خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فوق أرضية ملعب "فيليبس".
كما وقع الاختيار على الدولي المغربي أسامة طنان، الذي تألق في مباراة ناديه فيتيسه أرنهيم الذي اكتسح ضيفه فورتانا سيتارد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب جيلريدوم، وتمكن طنان من صنع هدفين بتمريرتي أسيست من رجله.
بدوره، تمكن النجم المغربي الصاعد عبد الرحمان هروي (21 سنة) من صنع هدفين بتمريرتين حاسمتين خلال مباراة ناديه سبارتا روتردام الذي سحق ضيفه آر كي سي فالفيك بأربعة أهداف نظيفة، وكان الهدف الرابع فيها من نصيب المغربي الآخر محمد رايحي.
ويشهد الدوري الهولندي الموسم الحالي تألق مجموعة من اللاعبين المغاربة وحضورهم بشكل أسبوعي في تشكيلة الأسبوع المخصصة لأفضل 11 لاعبا في الدوري الهولندي الممتاز.