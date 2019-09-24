الجيش الملكي يقهر الوداد البيضاوي بثلاثية في منافسات كأس العرش

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

نجح فريق الجيش الملكي لكرة القدم في كسب بطاقة التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العرش بعد هزمه مضيفه الوداد الرياضي بثلاثية لواحد، في مباراة دور السدس العشر التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان "الفريق العسكري" سباقا لتهديد مرمى الفريق البيضاوي في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب صلاح الدين باهي، قبل أن يرد عليه بديع أووك في حدود الدقيقة العاشرة، غير أن تسديدته لم تكن بالشكل الكافي للوصول إلى الشباك.

وحملت الدقيقة 14 أول تهديد حقيقي من جانب الوداد، عبر كرة ثابتة سددها محمد الناهيري بقوة تجاه الشباك، وتصدى لها الحارس محمد باعيو بصعوبة، قبل أن يأتي بعده وليد لكرتي ليفوت بدوره فرصة أخرى لافتتاح النتيجة.

وغابت محاولات التهديف عن مجمل باقي أطوار الشوط الأول، حيث سادت الندية بين عناصر الفريقين، مع سيطرة وضغط من جانب رفاق وليد الكرتي، غير أن تحركاتهم ظلت عقيمة دون فعالية إلى أن أنهت صافرة رضوان جيد تفاصيل الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، تمكن المهاجم الإيفواري جوزيف كيدي من اقتناص هدف السبق في حدود الدقيقة 50 بعد هفوة فادحة من الحارس "الودادي" ياسين خروبي، لتشتعل أطوار المواجهة، إذ رمى لاعبو الوداد بكل ثقلهم على نصف ملعب الجيش بحثا عن هدف التعديل.

وكثفت العناصر الودادية من مناوراتها الهجومية خلال باقي الدقائق، غير أن أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب قابلوها بانكماش دفاعي وقتالية كبيرة، لينجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك، قبل أن يضيف رضا سليم الهدف الثاني، في الدقيقة 86، فيما قلص أيوب الكعبي النتيجة في الدقيقة 90، ليختم رضا سليم، أطوار المباراة بهدف الثالث ويحسم "العساكر" تأهلهم إلى دور ثمن نهائي المسابقة.

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