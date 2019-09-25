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الرئيسية | رياضة | تاعرابت: الإصابات أبعدَتني عن ريال مدريد وبرشلونة

تاعرابت: الإصابات أبعدَتني عن ريال مدريد وبرشلونة

تاعرابت: الإصابات أبعدَتني عن ريال مدريد وبرشلونة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 12:30

ذكر المغربي عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي، أن كثيرين قالوا له إنه "يمتلك المهارات التي تؤهله للعب بين صفوف العملاقين الإسبانيين ريال مدريد أو برشلونة"، لكنه أكد أن عدم انتقاله، في النهاية، "يتحمله هو وليس الآخرون".

وفي مقابلة مع مجلة "فور فور تو" اعتبر تاعرابت، الذي كان واحدا من الأسماء الواعدة في بداية العقد الجاري لكنه واجه صعوبات بسبب مشاكل صحية في الظهر، أنه لولا الإصابات العديدة التي تعرض لها لكان قد أصبح لاعب بين صفوف الريال أو البرصا.

وقال اللاعب الدولي في خط الوسط، البالغ من العمر 30 عاما حاليا، "لا أحب أن أقول مثل هذه الأمور عن نفسي، لكن الكثير من الأشخاص قالوا لي، حين شاهدوني ألعب عندما كنت أصغر سنا، أنني كنت أستطيع اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة".

وأكد عنصر المنتخب الوطني المغربي: "حتى لوكا مودريتش، لاعب الريال، قال لي هذا الأمر ذات مرة"، ومع ذلك أقر تاعرابت بأن عدم وصوله لأبعد من ذلك في مسيرته ليس خطأ أي أحد سواه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مهاجر الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 12:43
حتى أنا لو قريت مزيان نكون رائد فضاء، تواضع معانا، من أبعدك عن الفرق الكبرى هو شخصيتك الطفولية و عدم انضباطك،مثلك مثل الكثير من اللاعبين المغاربة،غير يوصلو لدوري محترم يشبعو شيشة وملاهي،،،
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43
2 - السلاوي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 12:44
ريال مدريد ديال كولومبيا ممكن ... اما ديال اسبانيا .... تا كون تحشم ا سي عادل .
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11
3 - متتبع الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 12:59
مكانه بكل صدق ليس مع ريال مدريد أو برشلونة بل مع المنتخب ممثل الكرة الأرضية
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2
4 - Mosi الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:07
صحيح أن ريال مدريد وصل الى حد انه قدم عرضا رسميا لكوينز بارك ب 10 مليون و لكن نادي كوينز بارك كان يريد 18 على الأقل..وصحيح أن الأرسنال وصل الى قبول دفع تلك ال 18 مليون...ولكن تاعرابت لم ينتقل الى الريال او الأرسنال نتيجة اصاباته...بل لسوء سلوكه مع مدربيه و قلة احترام لرفاقه ولرعونته خارج الملعب خصوصا الأكل غير الصحي و الشيشة و السهرات الماجنة...
عنذما ارادته الريال و كان في مفاوضات لجلبه قرر تاعرابت ان يغادر معسكر المنتخب فجأة قبل مباراة الجزائر في مراكش و كان المدرب انداك هو اريك جيريتس و مهذا المدرب تحديدا كان معروفا في اروقة الريال و له كل التقدير و الإحترام و قد قال عنه جيريتس انداك كلاما سيئا يؤكد سوء تعامله وعدم احترامه لمدربه و رفاقه...مما جعل الريال يغض الطرف عن التعاقد معه...ثم اتته فرصة الأرسنال بعد أن تأكد خروج سيسك فابريغاس من الكونيرز الى برشلونة وكان فينكر مدرب الفريق بحاجة الى صانع العاب و كان تاعرابت هو الخيار الأول...ومااااذا فعل تاعرابت..تشاجر مع مدربه ريدناب مما حدا بهذا الاخير الى سحب شارة العمادة منه و ابعاده عن الفريق..وهذه الحادتة اوقفت صفقة انتقاله للأرسنال..
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11
5 - مزاب الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:15
الاخلاق هي التي ابعدتك يا حبيبي .
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7
6 - محمد المغربي الامازيغي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:16
عشرات بل المئات يملكون مراوغات ومهارات تعرابت ولعله من الاوائل..ولم ينجحوا في مشوارهم الكروي امثال : بن عرفة الرائع ونصري وبالوتيلي وروبينيو وحتى امين حارث..و...و غيرهم كثير.. لكن المهارات لا تكفي.. ينبغي الانضباط الصارم والعمل الشاق والتواضع..انظروا الى زيدان وميسي وكريستيانو وغيرهم..رونالدو مثلا كما زيدان لا يتعبان ولا يكلان من العمل..وفي المغرب يكفي مراوغة من بنشرقي الوداد سابقا لنعتبره ديبالا المغرب..التواضع والعمل ثم التواضع والعمل..
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7
7 - lui الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:24
فعلا لاعب مهاري وكان له مستقبل واعد فالمستديرة لكنه اتبع الشيشا واللهو ولم يستفيق الا والركب فاته .اليوم يقدم مستوى رائع ويعد من المراوغين الكبار.
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