تاعرابت: الإصابات أبعدَتني عن ريال مدريد وبرشلونة

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر المغربي عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي، أن كثيرين قالوا له إنه "يمتلك المهارات التي تؤهله للعب بين صفوف العملاقين الإسبانيين ريال مدريد أو برشلونة"، لكنه أكد أن عدم انتقاله، في النهاية، "يتحمله هو وليس الآخرون".

وفي مقابلة مع مجلة "فور فور تو" اعتبر تاعرابت، الذي كان واحدا من الأسماء الواعدة في بداية العقد الجاري لكنه واجه صعوبات بسبب مشاكل صحية في الظهر، أنه لولا الإصابات العديدة التي تعرض لها لكان قد أصبح لاعب بين صفوف الريال أو البرصا.

وقال اللاعب الدولي في خط الوسط، البالغ من العمر 30 عاما حاليا، "لا أحب أن أقول مثل هذه الأمور عن نفسي، لكن الكثير من الأشخاص قالوا لي، حين شاهدوني ألعب عندما كنت أصغر سنا، أنني كنت أستطيع اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة".

وأكد عنصر المنتخب الوطني المغربي: "حتى لوكا مودريتش، لاعب الريال، قال لي هذا الأمر ذات مرة"، ومع ذلك أقر تاعرابت بأن عدم وصوله لأبعد من ذلك في مسيرته ليس خطأ أي أحد سواه.