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كُتّاب وآراء
جامعة كرة القدم: لا "صفقات إسكات" مع حمد الله
أكد مصدر جامعي مسؤول أن اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي الأول التي حددها البوسني وحيد خاليلوزيتش للمواجهتين الوديتين أمام المنتخبين الليبي والغابوني، يومي 11 و15 أكتوبر المقبل، تضم اسم عبد الرزاق حمد الله، نجم الدوري السعودي.
وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الناخب الوطني قرر من تلقاء نفسه استدعاء حمد الله، بعدما تابع مبارياته الأخيرة واقتنع بمؤهلاته الهجومية، مردفا أن "الأمر لا علاقة له بصفقة لإسكاته عن الإفصاح عن سبب مغادرته معسكر (الكان)"، مشددا على أن "الاستدعاء تقني محض بعدما اقتنع المدرب بجدوى المناداة عليه".
وأضاف: "لم يسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تدخلت لإبعاد حمد الله عن المنتخب الأول، ولم تتواطأ ضده في أي فترة من الفترات".
ويدخل المنتخب المغربي معسكراً مغلقاً بمركز المعمورة في السابع من الشهر المقبل حتى 15 منه، ستتخلله وديتان أمام منتخبي ليبيا والغابون.
وستكون المباراتان الوديتان في الشهر المقبل آخر محك لعناصر المنتخب الوطني المغربي، بقيادة المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش، قبل الاختبار الرسمي في نونبر عند مواجهة المنتخب الموريتاني لحساب أولى جولات تصفيات "الكان".
وكان المنتخب المغربي قد تعادل بهدف لمثله أمام منتخب بوركينا فاسو، وفاز بهدف نظيف على النيجر، في أول مباراتين وديتين تحت قيادة المدرب الجديد بداية الشهر الجاري.
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تعليقات الزوّار (8)
منتخب ضعيف مهما كان المدرب وجامعة لجمع المال ونهبه لا كرة لا جمهور لاجامعة