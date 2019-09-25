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الرئيسية | رياضة | جامعة كرة القدم: لا "صفقات إسكات" مع حمد الله

جامعة كرة القدم: لا "صفقات إسكات" مع حمد الله

جامعة كرة القدم: لا "صفقات إسكات" مع حمد الله
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:05

أكد مصدر جامعي مسؤول أن اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي الأول التي حددها البوسني وحيد خاليلوزيتش للمواجهتين الوديتين أمام المنتخبين الليبي والغابوني، يومي 11 و15 أكتوبر المقبل، تضم اسم عبد الرزاق حمد الله، نجم الدوري السعودي.

وأوضح المصدر نفسه، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الناخب الوطني قرر من تلقاء نفسه استدعاء حمد الله، بعدما تابع مبارياته الأخيرة واقتنع بمؤهلاته الهجومية، مردفا أن "الأمر لا علاقة له بصفقة لإسكاته عن الإفصاح عن سبب مغادرته معسكر (الكان)"، مشددا على أن "الاستدعاء تقني محض بعدما اقتنع المدرب بجدوى المناداة عليه".

وأضاف: "لم يسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تدخلت لإبعاد حمد الله عن المنتخب الأول، ولم تتواطأ ضده في أي فترة من الفترات".

ويدخل المنتخب المغربي معسكراً مغلقاً بمركز المعمورة في السابع من الشهر المقبل حتى 15 منه، ستتخلله وديتان أمام منتخبي ليبيا والغابون.

وستكون المباراتان الوديتان في الشهر المقبل آخر محك لعناصر المنتخب الوطني المغربي، بقيادة المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش، قبل الاختبار الرسمي في نونبر عند مواجهة المنتخب الموريتاني لحساب أولى جولات تصفيات "الكان".

وكان المنتخب المغربي قد تعادل بهدف لمثله أمام منتخب بوركينا فاسو، وفاز بهدف نظيف على النيجر، في أول مباراتين وديتين تحت قيادة المدرب الجديد بداية الشهر الجاري.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - بسال علي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:16
اكيد هناك صفقة كالعادة من طرف جامعة التبذير والفشل !! رغم ذلك الأمور مع هذا اللاعب لن تكون كما كانت سيبقى الشك بين الاطراف مما يؤثر على الفريق الوطني واللوبي المفرنس لن يتنازل عن سيطرته للفريق الوطني !!والى المؤامرة الموالية والهروب الاخر
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-4
2 - abdou الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:24
للاسف الشعب ديما ضحية أكاذيب الجامعة واللاعبين لو كان حمد الله رجل يصرح بالحقيقة كاملة للجماهير المغربية او ليصمت وليوقف تصريحاته ،،،،،ساتكلم وساقول الحقيقه عن سبب مغادرتي المعسكر التدريبي
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2
3 - Mohamed الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:24
يا الله بان للجامعة تطلق هداك الفيديو
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0
4 - عادل الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:25
القضية ربما تكون اكتر من صفقة اسكات لان حينما تكون حرية التعبير تكون هناك شفافية
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-2
5 - الجامعة كاذبة الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:40
اتمنى ان يقدم حمد الله التصريح الحقيقي وراء مغادرته معسكر المنتخب كما فعل سابقا بتكذيبها بفيديو بكامل صحته
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1
6 - احمد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:42
اسيدي مخصنا لا كورة لا ولا خصنا التعليم الشغل التطبيب يعيش الشعب في رخاء راه واحد مات لبارح غي بلكورة فلوس لكورة تهلاو بها الى الشعب
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7
7 - fidel marocain الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:47
من يسمع الناس تتكلم على هدا اللاعب يظن اننا نتكلم على ميسي انه لاعب عادي ولعب مع المنتخب وكان يضيع الفرص بالجملة ولو كنت من الجامعة لتدخلت لكي لا يلعب فكيف يعقل أن ننادي عليه وقد ترك المنتخب رغم ما يكون من أسباب وسوف ترون مستواه الحقيقي مع المنتخب وسنرى
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-3
8 - mahboub الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 17:50
منتخب المغربي دائما يعتمد على لاعب واحد
منتخب ضعيف مهما كان المدرب وجامعة لجمع المال ونهبه لا كرة لا جمهور لاجامعة
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-5
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