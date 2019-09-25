المتوكل تفوز بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى

محمد الجزار*

أعربت نوال المتوكل، البطلة المغربية الأولمبية السابقة، عن سرورها البالغ إزاء فوزها، اليوم الأربعاء، بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحصولها على 120 صوتا، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد "كونغرس إياف" المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، ووصفت الانتخابات بأنها تاريخية للعنصر النسائي.

وقالت المتوكل، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الانتخابات ساهمت في عملية تجديد كاملة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فبينما فاز سيباستيان كو بالرئاسة لولاية جديدة بالتزكية وبالإجماع، حيث حصل على أصوات جميع الاتحادات الـ203، كان التنافس شديدا على منصب العضوية.

وأبدت المتوكل رضاها التام عن الحضور النسائي المميز في المكتب التنفيذي، قائلة: "لأول مرة تكون هناك سيدة في منصب نائب الرئيس (التشيلية زيمينا ريستريبو)، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها زيادة العدد إلى ست عضوات، وهذا يوم تاريخي بالنسبة إلينا."

وأضافت: "أتمنى أن الدماء الجديدة التي تم ضخها في المكتب التنفيذي تعطي دافعا جديدا للتطوير ومزيدا من القرارات الجريئة مثل محاربة المنشطات وتقليص التجنيس، خاصة وأننا مقبلون على حدثين مهمين هما بطولة العالم 2019 (التي تنطلق بعد غد الجمعة) في الدوحة، ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأشارت إلى أن قطر تقوم بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى على أعلى المستويات، مشيدة بالترتيبات المتعلقة بالبنية التحتية وأيضا بالشق الإداري والفني، "وهو ما يساعد الأبطال على تحقيق أرقام مميزة."