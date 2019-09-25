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كُتّاب وآراء
اجتماع وزاري يتدارس أحداث مباراة الوداد والجيش
تفاعلا مع الأحداث المؤلمة التي ارتكبها بعض مشجعي أحد الفرق الوطنية بالطريق السيار بعد نهاية مباراة الجيش الملكي والوداد البيضاوي، يوم أمس، اجتمعت لجنة وزارية وقررت "اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".
بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أن الاجتماع ضم كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشباب والرياضة، إضافة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وبعد الوقوف على تفاصيل الأحداث وخطورتها، وكذا بعض الأحداث المشابهة التي عرفتها سابقا بعض مناطق المغرب، يقول البلاغ، فقد "تقرر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة؛ حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
والى الماساة والاحداث الاخرى لان الدولة لن تتخلى عن هذا المخدر القوي فالكرة اصبحت مخدر قوي ضد البطالة والفقر والحرمان والدخول للسياسة !!
و كما فعلت فرق اتحاد طنجة و تطوان. بمنع تنقل الجماهير بين المدينتين.
كنطالبو بأشد العقوبات لمثل هؤلاء والمشكل أنه قبل بداية المباراة داخل باسلحة بيضاء وشهب يعني نية الشر موجودة قبل
لم لا وضع كاميرات للمراقبة، ليس فقط للجماهير، ولكن للتقليل من نسب الجريمة ككل.
انا لله وانا اله راجعون
باش نسهل عليكم الفهم نعطيكم هاد المثال: ( واخا تديو هاد الجيل للجنة را غادي يردها خراب ومزبلة)انتهى الكلام.