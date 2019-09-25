24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تسويق الأدوية عبر التجارة الإلكترونية يثير غضب الصيادلة المغاربة (5.00)

  2. مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام (5.00)

  3. تلاميذ بزاكورة يعلّقون الدراسة بسبب غياب النقل (5.00)

  4. مجلس النواب يزيّن واجهة البرلمان باللغة الأمازيغية (5.00)

  5. "قادمون وقادرون" تضع خطة إستراتيجية لبلوغ مغرب متقدم ومزدهر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | اجتماع وزاري يتدارس أحداث مباراة الوداد والجيش‎

اجتماع وزاري يتدارس أحداث مباراة الوداد والجيش‎

اجتماع وزاري يتدارس أحداث مباراة الوداد والجيش‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:02

تفاعلا مع الأحداث المؤلمة التي ارتكبها بعض مشجعي أحد الفرق الوطنية بالطريق السيار بعد نهاية مباراة الجيش الملكي والوداد البيضاوي، يوم أمس، اجتمعت لجنة وزارية وقررت "اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".

بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أن الاجتماع ضم كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشباب والرياضة، إضافة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وبعد الوقوف على تفاصيل الأحداث وخطورتها، وكذا بعض الأحداث المشابهة التي عرفتها سابقا بعض مناطق المغرب، يقول البلاغ، فقد "تقرر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة؛ حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الطاهيري العلوي عبدو الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:18
الحل سهل جدا وواقعي ومجدي ودائم ومربح للجميع ،وهو تلعب الكرة بدون جمهور وتنقل على التلفاز ،ومريضنا ماعندو باس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - أستاذة وطنية الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:19
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من يعرض الغير للخطر ليس فقط في الملاعب ولكن في كل المرافق العمومية السوق القطار الملاعب وذلك بتكليف الأسر بأداء جزء من الخسائر التي يلحقها هذا الجيل الطائش المتهور وا راه ما بقاش كافي السجن راه ك يخرج مجرمين اكثر قوة وصلابة خاصهم يتعبوا ويتعدبوا اكثر باش يترباوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - تايكة غرماد الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:20
الشغب في الكرة وما يقع فيها هي صورة مصغرة لما يقع في المجتمع وما هو عليه المجتمع في مختلف القطاعات تبذير مهول فوضى وتسيب انعدام المساءلة انعدام احترام القانون انهيار هيبة الدولة واختفاء دورها في الضبط والانضباط وعلامة على فشل الدولة وتقطع اوصال المجتمع واشارة الى ان البلد بسبب السياسات الفاشلة دخل في نفق مظلم !!
والى الماساة والاحداث الاخرى لان الدولة لن تتخلى عن هذا المخدر القوي فالكرة اصبحت مخدر قوي ضد البطالة والفقر والحرمان والدخول للسياسة !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - سكفاندري الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:20
فقد "تقرر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة؛ حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية". واعجباه!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - عاصر الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:30
تحية لعملاقي المغرب وافريقيا الوداد و الرجاء نريد العصبة جيبوها لا نريد كاس العرش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - مصطفى الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:30
القرار الذي يجب ان يتخذ هو ما قامت به دولة مثل الارجنتين بمنع تنقل جماهير الفرق الزاءرة.
و كما فعلت فرق اتحاد طنجة و تطوان. بمنع تنقل الجماهير بين المدينتين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - الكرة في المغرب الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:30
شي مشجعين الله يهديهم شنو الفرق بينهم وبين الارهابيين لاشيى التخريب وارواح لا ذنب لها كتمشي
كنطالبو بأشد العقوبات لمثل هؤلاء والمشكل أنه قبل بداية المباراة داخل باسلحة بيضاء وشهب يعني نية الشر موجودة قبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:31
أصبحت المحطات الرياضية مناسبة لتفريغ ما بداخل كل منوحش على الآخرين.....وهذه نتيجة الجهل....و التعليم المعتل و انتشار المخدرات .....إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا....الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - ملاحظ الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:32
الممارسات الاجرامية تتكرر لان المجرم انسان شرير ولا يجد السعادة الافي سلوكاته السادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - Allal الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:32
اجتماعات وزارية كثيرة مضت ولم تتمخض عن شيء يذكر٠ نريد الأفعال لا الإنشاء و التمويه اللغوي ٠ الكرة في المغرب تحكمها السيبة ولا من يحرك ساكنا٠ ما جدوى وجود وزارة الشبيبةوالرياضة والجامعة إذا كانت الأمور تسير بهذه الوتيرة٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ابن جرير الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:33
صافي كلما وقعت كارثة في المغرب نسمع دائما جملة :  فقد "تقرر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة؛ حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - زائر الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:37
عليهم التقليل من حضور جماهير الفريق الزائر مع الحرص على عودتهم الى مدنهم، عن طريق تخصيص فرق مرافقة للجماهير، هده الافعال لا تبشر بالخير.
لم لا وضع كاميرات للمراقبة، ليس فقط للجماهير، ولكن للتقليل من نسب الجريمة ككل.
انا لله وانا اله راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - حنضلة الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 16:37
مازال هاد المسؤولين مابغاو يفهمون بأن البلاد عادية للهاوية والفوضى العارمة بسبب غياب رؤيا لمشروع مجتمعي يكون تطوير الإنسان محوره.
باش نسهل عليكم الفهم نعطيكم هاد المثال: ( واخا تديو هاد الجيل للجنة را غادي يردها خراب ومزبلة)انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.