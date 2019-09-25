اجتماع وزاري يتدارس أحداث مباراة الوداد والجيش‎

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الأحداث المؤلمة التي ارتكبها بعض مشجعي أحد الفرق الوطنية بالطريق السيار بعد نهاية مباراة الجيش الملكي والوداد البيضاوي، يوم أمس، اجتمعت لجنة وزارية وقررت "اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".

بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أن الاجتماع ضم كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشباب والرياضة، إضافة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وبعد الوقوف على تفاصيل الأحداث وخطورتها، وكذا بعض الأحداث المشابهة التي عرفتها سابقا بعض مناطق المغرب، يقول البلاغ، فقد "تقرر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة؛ حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية".