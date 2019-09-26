"حمد الله" يتصدر قائمة" مهدري الفرص" بالسعودية

أوعنا بلعيد

يعيش الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، ضغوطات كبيرة مع بداية الموسم الجديد بدوري محمد بن سلمان للمحترفين؛ وهو ما أثر بشكل واضح على تركيزه أمام الشباك وطريقة تعامله مع الهجمة في معترك العمليات.

وحقق حمد الله رقما سلبيا في الدوري السعودي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين إهدارا للفرص في الموسم الحالي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عكس الموسم الماضي عندما تمكن من تسجيل 34 هدفا في الدوري المحلي ليحطم بذلك الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تهديفا في موسم واحد بتاريخ الكرة السعودية.

ويتصدر عبد الرزاق حمد الله قائمة أكثر اللاعبين إهدارا للفرص في الموسم الحالي بعدما أضاع 5 فرص محققة للتسجيل؛ وهو ما حرم فريقه من بعض النقاط، وبالتالي تأثير ذلك على مرتبة النصر في الترتيب العام، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد مرور أربع جولات.

وجاء نيكاتي، لاعب الوحدة، وكارلوس أندريا، نجم العدالة، في المركز الثاني (4 فرص)، ثم كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، (3)، وجوميز، مهاجم الهلال، وجالسرمي، جناح الوحدة (2).

من جانبه، يتصدر الدولي المغربي نور الدين مرابط، لاعب النصر، قائمة أكثر اللاعبين صناعة لفرص التسجيل بعد صناعته لـ20 فرصة محققة للتسجيل في 4 مباريات، ويأتي من بعده يوسف فوزاعي، لاعب العدالة بـ13 فرصة، ثم يوسف الجبلي، لاعب الفيصلي، وزكريا حدراف لاعب ضمك، بـ9 فرص، وأخيرا لاعب الوحدة، جودوين بـ8 فرص.

ويحتل سعد بقير، لاعب أبها، صدارة أكثر اللاعبين صناعة للتمريرات الحاسمة بـ3 تمريرات حاسمة، وجاء في المركز الثاني 7 أسماء بصناعة هدفين لكل واحد منهم وهم: ثنائي الهلال هتان باهبري وياسر الشهراني، هيلدون راموس لاعب التعاون، وبريغوفتش لاعب الاتحاد، وعلي هزازي لاعب الاتفاق، وعبد الله الشامخ لاعب الشباب، ويوسف فوزاعي لاعب العدالة.