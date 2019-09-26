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الرئيسية | رياضة | "الجنوب العراقي" يعزز هجومه بخدمات المنصوري

"الجنوب العراقي" يعزز هجومه بخدمات المنصوري

"الجنوب العراقي" يعزز هجومه بخدمات المنصوري
أوعنا بلعيد
الخميس 26 شتنبر 2019 - 00:35

عزّز فريق نفط الجنوب العراقي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا وبشكل نهائي مع اللاعب المغربي عمر المنصوري، بغية الدفاع عن ألوان المجموعة في الموسم الجديد.

وتعاقد الطاقم التقني لنفط الجنوب مع اللاعب المنصوري، بغية تعزيز الخط الهجومي وتقويته، لا سيما أن اللاعب قدم أداء متميزا الموسم الماضي؛ وهو ما دفع الإدارة إلى التعاقد معه، إذ ترى أن وجوده يشكل قوة ضاربة للفريق هذا الموسم.

وأشاد علاء نيروز، المدرب المساعد لفريق نفط الجنوب، بالتعاقد مع المنصوري، مشيرا إلى أن الإدارة نجحت في ضم المحترف المغربي عمر المنصوري ليشكل إضافة لخط هجوم فرسان الجنوب في الموسم الحالي.

وأكد نيروز، خلال تصريح صحافي، أن اللاعب المنصوري سيلتحق بالفريق خلال الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك ثاني لاعب مغربي في صفوف فرسان الجنوب بعد المدافع عبد الخالق أحمدوش، الذي استقدمته الإدارة في وقت سابق.

يشار إلى أن اللاعب المنصوري سبق له أن دافع عن ألوان العديد من الأندية العربية في مشواره الكروي؛ مثل اتحاد كلباء الإماراتي والزوراء العراقي. كما جاور اللاعب سالف الذكر أندية مغربية؛ من بينها الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي والرجاء الرياضي واتحاد طنجة.

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