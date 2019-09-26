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الرئيسية | رياضة | وليد أزارو يزف خبرا سعيدا لمدرب الأهلي المصري‬

وليد أزارو يزف خبرا سعيدا لمدرب الأهلي المصري‬

وليد أزارو يزف خبرا سعيدا لمدرب الأهلي المصري‬
أوعنا بلعيد
الخميس 26 شتنبر 2019 - 08:24

خاض الدولي المغربي وليد أزارو، بشكل طبيعي، الأربعاء، تداريب ناديه الأهلي المصري، والتي جرت فوق أرضية ملعب "التتش"، بعدما استعاد عافيته من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة المنتخب الوطني المغربي في أسبوع "الفيفا".

ومنح الطاقم الطبي الضوء الأخضر للمهاجم أزارو، بخوض تداريب ناديه الجماعية، بعدما استعاد عافيته من الإصابة التي ألمت به على مستوى الرباط الداخلي للركبة؛ وهو ما استدعى إخضاعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص.

وحسب ما ذكرته مصادر من داخل نادي الأهلي، فقد أصبح المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي جاهزا لخوض مباراة السبت المقبل أمام نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، ضمن إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، في تصريحات صحافية، أن الثنائي سعد سمير ومحمد محمود باتا جاهزين للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع الفريق، بعد تعافيهما من الإصابة؛ وهو ما ينطبق على المهاجم المغربي أزارو.

ويراهن الطاقم التقني على خدمات أزارو، بعدما تمسكت الإدارة بخدماته ورفضت تسريحه خلال الانتقالات الصيفية بعدما نال إعجاب مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، الذي قد يشركه أساسيا في لقاء الإياب أمام كانو سبورت، علما أن ممثل الكرة المصرية كان قد حقق الفوز ذهابا خارج قواعده بهدفين دون رد.

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